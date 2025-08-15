Se acabó la era de Martinas y Valerias: descubre el nombre de niña que ahora manda en Canarias

Hace apenas dos años, Valeria encabezaba el ránking en las islas, con Martina muy cerca y Alma ganando terreno. Los datos más recientes del ISTAC confirman el relevo.

Un nombre con recorrido que va del santoral bizantino a las crónicas borbónicas y hoy a los formularios digitales vuelve a brillar.

Tras ser favorito de la élite en el XIX, decaer en la posguerra y renacer en los 90 al calor de actrices italianas y princesas europeas, lidera de nuevo las partidas de nacimiento canarias: Sofía.

Relevo

Sofía se coronó en 2023 (últimos datos disponibles) como el nombre más puesto a las niñas nacidas en el archipiélago. De los 5.899 nacimientos femeninos contabilizados ese año, 122 recibieron el nombre Sofía, frente a 105 Martinas y 97 Almas.

El atractivo actual del nombre se sostiene, de cierta manera, en su vínculo con la Casa Real. La figura estable de la reina emérita doña Sofía y la creciente visibilidad de la infanta Sofía le confieren un aire noble sin parecer antiguo.

A ello se suma su etimología (sophía significa “sabiduría” en griego), un significado positivo y fácil de pronunciar en casi cualquier idioma, alineado con la preferencia canaria por nombres internacionales de raíz clásica.

Además, la presencia constante de Sofías famosas en la cultura popular, de la directora Sofia Coppola a la actriz Sofía Vergara, mantiene el nombre en primer plano gracias a la televisión, el cine y las redes sociales.

Sofías de referencia

Cinco mujeres que han llevado este nombre a la historia, el cine y la cultura:

Santa Sofía de Roma – Mártir del siglo III y patrona indirecta de la Hagia Sophia de Estambul. Sofía de Grecia y Dinamarca – Reina emérita de España, ejemplo de discreción y compromiso social. Sophia Loren – Actriz italiana, mito del cine europeo y Óscar a la mejor intérprete en 1962. Sofia Coppola – Directora y guionista estadounidense, premiada en Cannes y en los Óscar por Lost in Translation. Sofía Vergara – Actriz y productora colombiana‑estadounidense, popularizada por la serie Modern Family.

El ascenso de Sofía no solo desplaza a Valeria, sino que confirma una preferencia por nombres breves y de resonancia internacional. Además, el top canario diverge ligeramente de la lista nacional, donde Lucía y Martina siguen dominando.