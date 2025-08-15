Incendios forestales
Arden casas, una fábrica y un punto limpio y desalojan un geriátrico en la comarca ourensana de Valdeorras
Situación gravísima por el frente descontrolado que comenzó en Larouco y que arrasa la región, con vecinos en peligro
Redacción
Situación gravísima en las localidades ourensanas de Petín, A Rúa y Vilamartín, en la comarca de Valdeorras, tras el incendio de Larouco que se expande sin control por la comarca en una jornada de alerta por calor y con viento muy complicado. Los vecinos recibieron aviso de Protección Civil para protegerse en sus domicilios ante el avance del fuego. Varias aldeas tienen que ser desalojadas.
Con caídas de la luz y línea telefónica, también hubo cortes de la N-120 y fue necesario desalojar el geriátrico Os Pinos, de A Rúa. Los mayores fueron evacuados a otra residencia de la zona. Más de un centenar de afectados.
Las llamas alcanzaron un punto limpio en este municipio, generando una nube tóxica, y una fábrica de componentes de automóviles, Rieter Saifa, proveedor de Stellantis. Los vecinos han recibido mensajes de aviso indicando confinamientos. Como mínimo en Santa María, Petín, hay casas calcinadas.
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma
- Malas noticias para los pisos de alquiler: esta es la multa que te puede poner Hacienda
- Drama en el ‘Charco de la Muerte’: cuatro bañistas al borde de morir ahogados
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- McBurnie, de tardar cuatro meses en marcar con la UD Las Palmas, a hacerlo en tres días con el Hull
- Puro show en la Basílica del Pino: Viera de capitán, las muletas de Sandro y la conversación de Ramírez con un abonado de la UD Las Palmas