La expansión de la culebra californiana por Gran Canaria propicia las plagas de chinches

La propagación de la culebra real Californiana (Lampropeltis californiae) por la isla de Gran Canaria ha tenido un efecto colateral inesperado: el aumento de las plagas de invertebrados, como las moscas, los mosquitos o las chinches.

Así lo ha cofirmado el grupo de Ciencia para la Conservación de la Biodiversidad (COBIO), de la Delegación en Canarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),un reciente estudio publicado en la revista Ecological Processes. En él han demostrado que la isla se está enfrentando a un desequilibrio ecológico en cadena que está alterando la biodiversidad insular.

Difícil de prevenir

«Nadie iba a imaginar que la llegada de la culebra trajera más moscas», concluye Marta López, investigadora del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC). No en vano, la de Canarias es la primera invasión de esta culebra. «No teníamos ningún ejemplo sobre cómo ha afectado la llegada de este animal a otros lados del mundo fuera de su hábitat natural», insiste la investigadora que recuerda: «es muy difícil prevenir su impacto».

De hecho, la dieta de esta especie en Canarias dista mucho de la que tiene en California. «Allí come otras pequeñas serpientes, pero aquí, como no existen más serpientes, vemos que se ha adaptado a las presas que había, que son los lagartos, las ratas y las pequeñas aves», insiste.

Menos largartos, más moscas

Su predilección por especies endémicas, unida a su rápido crecimiento – una sola serpiente poner más de 10 huevos al año – está generando una verdadera invasión con la consecuente desaparición progresiva de las poblaciones de reptiles hasta puntos cercanos a la extinción. La última consecuencia es que los insectos se han quedado sin su depredador natural. «Ahora no tienen control», sentencia López.

De esta manera, en áreas invadidas por la culebra, donde han desaparecido o disminuido drásticamente las especies de reptiles endémicos, como el lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini), la lisa grancanaria (Chalcides sexlineatus) y el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri), los investigadores han registrado un incremento significativo de las comunidades de artrópodos.

El cuádruple de chinches

Por ejemplo, al inicio de la estación húmeda, las zonas invadidas albergaban un 84,12% más de dípteros (moscas y mosquitos), el cuádruple de hemípteros (chinches) y el doble de himenópteros (hormigas y abejas), en comparación con las zonas que aún no se han visto invadidas por esta especie.

A día de hoy, según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, la culebra real californiana se asienta en cuatro zonas de la isla de Gran Canaria: Galdar, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Brígida, y la costa de San Bartolomé de Tirajana. También se ha detectado de forma dispersa en otras zonas de la isla.

La punta del iceberg

El efecto va más allá de una simple proliferación de insectos. Como insisten los investigadores, esta cascada trófica –como se conoce el fenómeno– puede tener consecuencias en la salud de la población y en la economía, pues la proliferación de artrópodos está ligado con impactos en la agricultura.

Además, como advierte López, esto solo es la «punta del iceberg». «Probablemente hay otras especies que se están mermando, porque hemos visto que en las zonas donde se encuentra la serpiente las aves tampoco son muy numerosas», insiste López, que admite que aún hay que hacer trabajos más pormenorizados sobre este asunto.

Solo cuatro meses de captura

Esta especie se expande por la isla desde finales del siglo XX tras su desafortunada liberación al medio natural. La serpiente es difícil de localizar ya que pasa gran parte de su vida bajo tierra. El período de máxima actividad, en el que es más fácil capturarla, abarca tan sólo cuatro meses del año: de mitad de marzo a mitad de julio.

Desde 2007 las administraciones han tratado de frenar su expansión a través de campañas de control basadas en investigaciones sobre el comportamiento de la serpiente. «Se han capturado unas 20.000 desde entonces», insiste la investigadora. Sin embargo, con su alta capacidad de desove, su expansión es infinitamente más rápida que la capacidad de captura.

Puede pasar a otra isla

Por esta razón, pese a los esfuerzos de erradicación de la especie, la culebra real está cada vez más diseminada por la Isla y los expertos no descartan que pueda expandirse por otra.

«Hay posibilidades reales de que pase de forma accidental o deliberadamente a otra isla», insiste la científica, que advierte que ya se han detectado individuos –que han sido interceptados– en Tenerife y Fuerteventura. «No somos conscientes del daño que puede hacer la llegada de estas especies», insiste.

Para hacer frente a este gran riesgo para la biodiversidad canaria, es necesaria la colaboración de instituciones, empresas e incluso ciudadanos, tanto a través de acciones de voluntariado, apoyando a las cuadrillas de control o alertando de la presencia de culebras mediante el uso de la app o a través de la web stopculebrareal.