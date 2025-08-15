El Hospital Insular cede un solo ventilador para paliar el calor en la planta quinta

El Servicio Canario de Salud (SCS) ha decidido intervenir ante las elevadas temperaturas que sufre la quinta planta del Hospital Insular. Sin embargo, la medida adoptada ha generado sorpresa e indignación tanto entre pacientes como entre el personal sanitario y la califican de "ridícula, de risa y raquítica".

La solución propuesta ha sido la cesión de un único ventilador para toda la planta, que deberá repartirse por turnos entre los 28 pacientes ingresados en sus 14 habitaciones. Este planteamiento, considerado insuficiente y poco práctico, ha sido calificado de “improvisación y muy desacertado” por fuentes consultadas, ya que resulta imposible cubrir las necesidades de todos los afectados.

Además, hay habitaciones con pacientes con aislamiento respiratorio y sería una temeridad compartir el ventilador que previamente ha usado ese tipo de enfermo. Incluso, en los pasillos se bromea con hacer un sorteo para establecer los turnos.

Este problema de debe al que el sistema de ventilación del centro permanece averiado desde hace más de cuatro años, una situación que evidencia una grave dejadez de funciones por parte de la administración responsable.

Durante este tiempo, no se han implementado soluciones efectivas ni se han realizado las inversiones necesarias para garantizar unas condiciones ambientales mínimas en la planta afectada.

Malestar en el personal sanitario

El malestar también alcanza al personal sanitario, ya que el ventilador asignado está destinado únicamente a los pacientes, sin contemplar a los profesionales que trabajan de forma continua durante 24 horas. Este olvido ha sido interpretado como una falta de respeto a la docena de facultativos, quienes se esfuerzan diariamente por salvaguardar la salud de los enfermos.

Los propios pacientes destacan la calidad humana y la profesionalidad del personal sanitario, calificándolos de “excelentes” y “entregados”, pese a que se encuentran desbordados por la carga asistencial. Un personal que reclama refuerzos urgentes, así como más y mejores infraestructuras que permitan ejercer su labor con dignidad y seguridad, tanto para ellos como para los pacientes.