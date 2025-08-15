Lluvia de premios en Las Palmas: la Lotería Nacional y La Primitiva reparten suerte

Suma y sigue. La diosa Fortuna parece haberse instalado en la provincia de Las Palmas, que este jueves, 14 de agosto, volvió a ser escenario de importantes premios en los sorteos de La Primitiva y la Lotería Nacional, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

En esta ocasión, el sorteo de La Primitiva dejó un segundo premio en Gran Canaria, mientras que la Lotería Nacional repartió un primer premio también en Gran Canaria y un segundo en Lanzarote.

Lotería Nacional

En primer lugar, en la Lotería Nacional el primer premio que recayó en el 25044, se vendió en la administración ubicada en la calle Pintor Pepe Dámaso, en Lomo Los Frailes. El número está valorado en 300.000 euros al número.

Mientras que el segundo número correspondió al 42795 y está valorado en 60.000 euros al número y se vendió en la calle Tajaraste, en Arrecife.

La Primitiva

La Primitiva repartió un segundo premio (5 aciertos más el complementario) en la administración situada en el CC La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria. El ganador se llevará unos 40.692,78 euros.

En el sorteo no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en Vigo, con valor de 1.254.694,14 euros.

La combinación afortunada ha sido el 07 11 12 16 36 43. El complementario recayó en el 26 y el reintegro en el 2. El Joker correspondió al 8891458.