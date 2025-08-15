Ni a casa ni al hotel: dónde van las maletas que se pierden en un avión y nadie reclama
20 de cada 1000 equipajes no llegan a manos de su propietario original debido a diferentes motivos
Una de los grandes miedos a la hora de viajar en avión es el perder la maleta. 20 de cada 1000 equipajes no llegan a manos de su propietario original debido a diferentes motivos: un fallo de los trabajadores del aeropuerto, que alguien haya cogido otra maleta por equivocación o que, simplemente, no sea reclamada.
Aunque suene extraño, hay muchos viajeros que nunca reclaman su maleta perdida, pese a que en su interior haya objetos valiosos y personales. Entonces, todos nos preguntamos: ¿qué ocurre con las maletas que nadie reclama? ¿Qué se hace con su contenido?
Cuánto tiempo se guardan
Existe el convenio de Montreal, la normativa internacional que se encarga de regular la gestión del equipaje perdido en los aeropuertos. Según este acuerdo, la maleta permanecerá hasta 21 días en las dependencias de las terminales, pero si pasado ese plazo nadie reclama la maleta, el objetivo se considera como bien enanejado; es decir, deja de pertenecer a la persona original.
Que pasa con las maletas perdidas
Lo cierto es que el 4% de las maletas jamás regresa a su dueño, ya que se dan completamente por pérdidas. A partir de aquí son las aerolíneas las que se encargan de esta situación, ya que cada una posee una política diferente sobre qué hacer con este equipaje extraviado. Por ejemplo, Ryanair dona su contenido a ONG's locales, mientras que Iberia se lo da al Grupo Envera, una asociación de la propia aerolínea de Padres de Personas con Discapacidad.
En este caso, el equipaje perdido va hacia un centro de reciclaje, donde se revisa todo y se clasifica según su valor o peso. Entonces, una vez se ha hecho esta distribución, el contenido es llevado a puntos de venta, a la espera de que aparezca un nuevo dueño.
Consejos para no perder la maleta en un aeropuerto
Perder la maleta en un aeropuerto puede ser una experiencia frustrante y estresante. Si quieres evitar encontrarte en esta situación, hacer estas dos cosas te va a ayudar:
- Etiquetas de Equipaje: Coloca una etiqueta con tu nombre, dirección y número de teléfono tanto en el interior como en el exterior de la maleta. Usa una etiqueta distintiva y resistente.
- Usa un AirTag: Puedes usar este dispositivo o uno similar para saber en todo momento donde está tu equipaje. Este dispositivo te permite rastrear fácilmente objetos, como las llaves, la cartera, la bolsa, la mochila, el equipaje y mucho más. Una de sus grandes ventajas es que lo puedes configurar y mirar a través de tu teléfono móvil.
