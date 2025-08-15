Ola de calor
Muere un hombre de 43 años tras pasar tres días en la UCI por un golpe de calor en Alicante
El afectado fue encontrado de madrugada en una plaza de la localidad de Novelda y presentaba una temperatura superior a los 42 grados
Sara Rodríguez
El ciudadano islandés de 43 años, que sufría en la madrugada del martes un grave golpe de calor en la localidad alicantina de Novelda, falleció este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elda, donde permanecía ingresado en estado crítico, según ha podido saber el diario Información.
El hombre fue encontrado el martes alrededor de la 1:00 de la madrugada en la plaza de Santa María Magdalena por un equipo del SAMU, que comprobó que presentaba una temperatura corporal superior a los 42 grados. Los sanitarios lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia al centro hospitalario, donde ingresó con pronóstico grave.
A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente no ha podido superar el fallo multiorgánico derivado del episodio de calor extremo. En el lugar de los hechos también intervinieron efectivos de la Policía Local de Novelda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma
- Malas noticias para los pisos de alquiler: esta es la multa que te puede poner Hacienda
- Drama en el ‘Charco de la Muerte’: cuatro bañistas al borde de morir ahogados
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- McBurnie, de tardar cuatro meses en marcar con la UD Las Palmas, a hacerlo en tres días con el Hull
- Puro show en la Basílica del Pino: Viera de capitán, las muletas de Sandro y la conversación de Ramírez con un abonado de la UD Las Palmas