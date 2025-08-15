El ritmo de la solidaridad vuelve a Las Arenas con Zumbarenas: VivaGym y Kilómetros x Sonrisas se unen en una nueva edición benéfica de zumba por la infancia

El centro comercial Las Arenas vuelve a apostar por el compromiso social con la celebración de la cuarta edición de su evento benéfico de zumba, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en la Plaza de la Fuente. Una cita que ya se ha convertido en un clásico para los amantes del deporte, la música y la solidaridad.

Bajo el lema “¡Prepárate para bailar por una buena causa!”, el evento reúne a participantes de todas las edades en una jornada cargada de energía positiva, con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Kilómetros x Sonrisas, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y niñas con enfermedades minoritarias.

Zumbarenas / LP/DLP

El centro comercial Las Arenas y Vivagym, organizadores del evento, reafirman así su implicación con esta importante iniciativa social, demostrando que el ocio y el entretenimiento también pueden ser herramientas de transformación y ayuda. Las inscripciones para el evento estarán abiertas hasta el 23 de agosto.

Existen dos modalidades de entrada con las siguientes tarifas, entrada Front Stage, disponible por 10 euros y entrada general: disponible por 7 euros hasta el 23 de agosto. A partir de esa fecha, el precio será de 10 euros. El evento está abierto a personas de todas las edades y niveles, sin necesidad de experiencia previa en zumba.

Zumbarenas / LP/DLP

Lo importante es participar y colaborar con una causa solidaria que busca mejorar la vida de niños y niñas con enfermedades minoritarias. La cita tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las siete de la tarde, en la Plaza de la Fuente, ubicada en el Centro Comercial Las Arenas.

Toda la información está disponible en la web y redes sociales del Centro Comercial Las Arenas. Las inscripciones pueden realizarse a través de www.inscribirme.com/zumbarenas2025.