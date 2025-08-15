El fin de semana devuelve el bochorno a Canarias: los termómetros alcanzarán los 36 grados

Tras varios días en pírdula con el calor, el bochorno regresará a Canarias este fin de semana. Los coletazos de la ola de calor que empezó la semana pasada marcarán las jornadas del sábado y domingo, dos días los termómetros registrarán hasta 36 grados.

Si bien el calor será algo menos intenso que durante el fin de semana pasado, el incremento de temperaturas ha vuelto a poner en aviso a gran parte del Archipiélago. Así, este sábado será el sur de Gran Canaria quien se encuentre en aviso amarillo por altas temperaturas, pero un día después, el domingo, la advertencia se extenderá al sur de Tenerife, La Gomera, El Hierro y las cumbres de La Palma.

Primer repunte

Según Víctor Quintero, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este será el primer repunte que tendrá la ola de calor antes de disiparse del todo. El segundo ocurrirá el próximo miércoles. Y es que, este pasado miércoles, con la entrada del alisio, el mercurio había dado un respiro a las Islas en algunos puntos.

Sin embargo, las altas temperaturas que se alcanzaron a principios de agosto –y que superaron los 40 grados en gran parte de las Islas – impiden que la situación sea aún la habitual para la época.

De hecho, hoy las temperaturas registradas han sido mucho más suaves. En concreto, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, se alcanzó la máxima de todo el Archipiélago con 35,5 grados. Las cumbres de Gran Canaria también registraron máximas altas en Tejeda (34,7 grados) y la Aldea de San Nicolás. La provincia occidental estuvo más cerca de los 30 grados. Así, por ejemplo, Tenerife se registró una máxima de 29,8 grados en Santa Cruz de Tenerife., La Palma de 30 grados en Tazacorte y el Hierro, en el Pinar, de 33 grados.

Previsión del fin de semana

Este sábado se empezará a notar el aumento de temperaturas en todas las Islas acompañada de una capa de ligera calima. Sin embargo, la subida será especialmente intensa en el sur de Gran Canaria. La cuenca de Tejeda podrá registrar temperaturas de hasta 34 grados, al igual que las medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de la isla. El calor, no obstante, también se dejará notar en las islas occidentales donde la Aemet espera que se alcancen los 30 o 32 grados.

Mañana domingo el calor irá in crescendo, especialmente en las zonas de interior. En la cuenca de Tejeda ya se superarán los 36 grados, así como en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. Las medianías de Tenerife y las islas verdes podrán alcanzar los 34 grados a lo largo de la jornada.

El alisio soplará

Pese al aumento de las temperaturas, el alisio seguirá soplando estos días. Si bien hoy lo podrá hacer con cierta intensidad a partir de la tarde, mañana domingo soplará muy fuerte especialmente en las vertientes sureste y noroeste. Allí también se podrán dar rachas localmente fuertes . Por su parte, las zonas de costa se beneficiarán de las brisas marinas, lo que les permitirá registrar temperaturas más suaves y una sensación térmica más fresca.

Estos episodios de altas temperaturas –que podrían formar parte de la misma ola de calor que lleva una semana en las Islas– serán de menor intensidad que los vividos el fin de semana pasado. La advección sahariana, caracterizada por la llegada de aire seco y muy cálido desde el continente africano, llegó a provocar que en algunos lugares, como La Laguna, superaran los 40 grados.

Se mantiene la alerta

El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por temperaturas extremas y la alerta máxima por incendios en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera. Además, toda Canarias se encuentra en prealerta por la presencia de calima y El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria , además, en prealerta por fenómenos costeros.

Recomendaciones

Para evitar las consecuencias del sol se recomienda permanecer en lugares protegidos y de sombra, abrir las ventanas durante la noche para refrescarla y recurrir a algún tipo de climatización –si se cuenta con ella–. Si no se cuenta con aires acondicionados, el Gobierno de Canarias recomienda estar como mínimo dos horas al día en lugares que sí cuenten con este tipo de servicio, como centros comerciales o cines. En este sentido, recuerda, que al entrar y salir de estos lugares se pueden producir cambios bruscos de temperaturas que pueden afectarle.

En la calle, evite el sol directo. Lleve gorro o sombrero y utilice ropa ligera, de colores claros y vaporosa. También se recomienda beber mucha agua, pero no bebidas alcohólicas.

En lo que se refiere al riesgo de incendio, se prohíbe quemar rastrojos o hacer cualquier fuera en exterior, incluyendo las barbacoas de las áreas recreativas. En zonas forestales no utilizar desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura o amoldadora; y evitar tirar cerillas, fósforos o colillas. Tampoco tire papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo ya que podría ser material combustible en el caso de un posible fuego.