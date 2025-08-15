La ULPGC regresa dos años después al prestigioso ránking de Shangai

Dos años después de que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria saliese del prestigioso ranking de Shangai que ordena la relevancia de las universidades mundiales, la escuela insular vuelve a aparecer en el listado. Esta vez, con menores índices de los que gozó en el pasado, pero defendiendo el bastión en el área de Turismo, lo que le permite situarse este año como la 35 mejor del planeta.

La Universidad concatenó un lustro luciendo como uno de los centros académicos con relevancia mundial gracias a que cumplía un único indicador, el que ostentaba Lluis Serra Majem, rector de la ULPGC, como uno de los autores altamente citados por el estudio Predimed.

Sin embargo, una controversia alrededor del estudio de los beneficios de la dieta mediterránea sobre la prevención primaria en enfermedades carsiovasculares, por el cual Serra estaba incluido en la lista de autores altamente citados, provocó la salida de la Universidad de este ránking.

Situación nacional

Ahora, dos años después, el nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a aparecer junto a otras 35 españolas dentro del listado, en la que la de Barcelona continúa un año más como la más relevante del país.

Le sigue por orden la de Valencia, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra, la de Granada y la del País Vasco. Mientras que la Universidad de La Laguna se coloca dentro de las 800 mejores del mundo.

La ULPGC está en el rango de las 901 y 1000 mejores universidades del planeta, siendo la facultad de Turismo la que mayor peso tiene entre los indicadores que evalúa el ránking de Shangai, al colocarlo como la 35 mundial.

De las materias a convenir, el ránking sitúa a la facultad de oceanografía dentro de las 75 mejores del mundo; veterinarria en el intervalo de las 101-150 mejores y las ciencias agrícolas entre el segmento 201-300.

Pero si un factor ha impulsado el regreso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al listado, ese se debe a la presencia del investigador Delvys Rodríguez, que cuenta con un largo listado de citaciones académicas.

Cabe destacar que Rodríguez Abreu es el jefe de servicio de Oncología del Hospital Insular y es una eminencia en el campo de estudio sobre el cáncer de pulmón, colocando el nombre de Canarias como un referente mundial, gracias en parte también a la creación de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón.

Ranking total

Un año más, y ya van 23, la Universidad más relevante del mundo según el ránking es la de Harvard. Le siguen en orden la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge; Berkeley; Oxford; Princeton; Columbia; Caltech y la Universidad de Chicago.

Eso sí, el repunte de las universidades de China y Taiwán es relevante, pues en el cómputo global de las 500 mejores ya supera a las de EStados Unidos. Reflejo de la inversión que están haciendo estos países en el área académica como apuesta de futuro.