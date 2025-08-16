Los divorcios y los fallecimientos propician el abandono animal

Un perro puede convertirse en un miembro más de la familia, en un compañero de trabajo o, incluso, en un amigo de confianza. El problema está en que, a veces, el compromiso de tener una mascota se vuelve temporal y lo que comienza como una responsabilidad acaba en capricho. Cuando eso ocurre, muchos de los animales abandonados van a parar a refugios o protectoras —en el mejor de los casos—. Según datos de la Fundación Affinity, entre 4.000 y 6.000 animales son abandonados cada año en las Islas.

Noemí García, secretaria y voluntaria desde hace 15 años de Refugio Internacional –ubicado en Los Realejos–, explica que las principales causas de abandono animal son los fallecimientos y las separaciones de pareja. «Cuando alguien fallece, normalmente no hay ningún familiar que pueda (o quiera) hacerse cargo del animal», cuenta. Son los ayuntamientos los que se encargan de gestionar cada pérdida y derivar a los animales hasta sus instalaciones. «También hay muchos turistas que residen en las Islas solos y cuando fallecen, sus mascotas quedan desamparadas», agrega. Y es que a esto hay que sumarle los divorcios. «Es bastante común que las parejas se separen y como ninguno quiere asumir la responsabilidad del animal deciden abandonarlo», señala.

Prince Tiene dos años. Lleva tres años en el Refugio. Entró con su hermana y a ella la adoptaron, pero a él no. Comenzó con mucho miedo y desconfiando la gente. Ahora ya ha pasado esa etapa y es muy bueno. Como no es un podenco puro, resulta invisible para la gente.

Otras causas

Aunque son las causas más comunes, por desgracia no son las únicas. García recuerda que cada vez es más habitual que una persona se vea envuelta en una situación de vulnerabilidad y no pueda hacerse cargo de su mascota. «Personas que lo único que les queda es ese animal y no pueden permitirse porque no tienen recursos ni para ellos mismos», apunta. «O incluso personas que están durante toda su vida en pésimas condiciones y cuando fallecen te das cuenta de que el animal estaba igual que ellos porque nadie se hacía cargo de ese mayor».

Es el caso de Martin, un perro de ocho años que vivía con su dueña en un entorno apoderado por el síndrome de Diógenes. «Cuando la mujer falleció nos dimos cuenta de que si el perro estaba en un entorno dantesco, ella tendría que haberlo pasado peor», relata. Para García es importante analizar qué dicen este tipo de situaciones de la sociedad actual. Ahora Martin continúa en el refugio, esperando una segunda familia.

Otro ejemplo de causa de abandono son los alquileres. Hay muchas personas que, al buscar una vivienda, se encuentran con restricciones para acceder a ella por tener una mascota. «Ante la necesidad, se ven obligados a dejar a sus animales", aclara la secretaria. Y agrega que es una problemática muy grande a la que nadie presta atención.

Krusty Tiene once años. Se trata de un perro mayor que lleva toda su vida en refugios. Es muy tranquilo, congenia muy bien con otros perros y le encanta viajar en coche. Siempre pasa desapercibido porque a la gente no le resulta visualmente atractivo.

Perfil

García también destaca que, en verano, los perros de cacería son los que más se suelen abandonar. «Es cuando comienza la época de entrenamiento y empiezan a probar nuevas generaciones de perros cazadores», relata. Según explica, cuando uno de estos pequeños no les convence o se pierde, ni si quiera se molestan en buscarlo o atenderlo. «La mayoría de perros de caza terminan en refugios».

En la actualidad, hay una treintena de perros abandonados en sus instalaciones. «Mucha gente se queja del precio de la adopción –140 euros–, pero yo creo que si les parece caro ese importe, con todo lo que incluye, no sé cuanto tenían pensado gastarse en el mantenimiento del animal», destaca García. Y es que cuando un perro es adoptado en por una familia en este refugio, ya cuenta con microchip, castramiento y vacunas. Además del test de filarias y, en caso de ser positivo, el tratamiento mensual.

Hay perros que, al ser más pequeños y atractivos visualmente, suelen adoptarse antes. Mientras otros, con situaciones complejas o particularidades, no son compatibles con todo el mundo y llevan más tiempo en el refugio. «Tenemos varios perros que son un encanto, pero que reaccionan mal ante hombres», cuenta. Y explica que probablemente sea porque en su pasado fueron maltratados. U otros que son reactivos con niños. «No les muerden agresivamente, pero si se ponen bastante nerviosos», añade.

Tegueste Tiene nueve años. Tegueste es un perro bueno, que se lleva muy bien con otros animales y niños. Le encantan los cariños y lleva poco tiempo en el Refugio Internacional, esperando a que alguien se enamore de él.

Esfuezo extra

«No son perros fáciles de adoptar, requiere tiempo y trabajo adaptarse a ellos y no todo el mundo está dispuesto a eso», cuenta García. Los perros grandes son menos propensos a ser adoptados porque cuesta más dinero mantenerlos. «En su mayoría son más tranquilos que los pequeños, que mucha gente viene buscando un perro con estas características y al ver que son grande se echan para atrás», añade.

Pero sin duda, los más olvidados son los perros negros. «Son invisibles para la gente porque no los ven amigables», explica García. De hecho, este suceso recibe un nombre: el síndrome del perro negro. «Hay muchos estudios que demuestran que los perros negros son los que más se eutanasian y los que más se abandonan», agrega.

Garachico Tiene 8 meses. Es un cachorro con mucha energía. Muy juguetón con otros perros y aunque al principio parece un poco tímido, coge confianza en segudida. Es un perro muy bueno que justo acaba de llegar al Refugio y espera con ansias un nuevo hogar.

Etapa final

Por otro lado, los perros más mayores tienen menos probabilidad de ser adoptados. No solo por el gasto económico que puede implicar tener un perro mayor –por las patologías típicas de la vejez–, sino también porque las personas no quieren pasar por la etapa final del animal. «A mucha gente le resulta muy difícil ver los últimos años de su mascota, es decir, observar como se van degenerando», señala la secretaría. Aunque, por el contrario, revela que también hay muchas personas interesadas en darles esos últimos momentos de cariño y amor y los adoptan en sus últimos años de vida.

Desde Refugio Internacional realizan una investigación exhaustiva de la persona interesada en adoptar. «Hacemos entrevistas para asegurarnos de que el animal va a ir a un buen lugar», apunta. También hacen seguimiento una vez que el perro es adoptado para asegurarse de que no ha habido un engaño de por medio.

Chester Tiene 9 años. Cada vez que ve a una persona mayor se vuelve loco. Lo encontraron caminando solo por el Puerto de La Cruz, sin microchip. Nadie lo reclamó. Se lleva muy bien con otros perros y es muy tranquilo.

Rutina

El día a día en Refugio Internacional puede parecer sencillo a primera vista, pero la realidad es que cuidar a una veintena de perros es más complejo de lo que parece. Susana Díaz es trabajadora del centro, aunque comenzó como voluntaria hace más de ocho años. Todas las mañanas se encarga de colocar a los perros en los patios exteriores para, posteriormente, aprovechar y limpiar las jaulas internas en las que los animales pasan la noche. «Después los atamos individualmente para que coman, porque si no es un alboroto», confiesa entre risas. Algunos perros comen un pienso distinto, por sus propias particularidades, y otros toman medicamentos. Por eso es importante que no se mezclen las comidas.

«Los perros más grandes sí que permanecen en sus jaulas para comer porque es más complejo mantener la situación bajo control», cuenta. No obstante, después también salen al exterior, y ahí es cuando se encargan de limpiar sus cuartos. El resto del día continúan limpiando y atendiendo las necesidades de cada animal.

«Nosotros abrimos de once a dos todos los días y durante ese periodo es cuando vienen, o bien los voluntarios, o las personas interesadas en adoptar», recuerda Díaz. Son los primeros quienes se encargan de pasear a los animales durante 45 minutos, pero si hay alguna persona interesada en adoptar también puede pasar ese tiempo con el perro correspondiente, para que se conozcan.

Tronki Tiene un año. Es un cachorro que aún no controla su cuerpo. Le encanta jugar, pero en el Refugio sufre un poco de acoso por parte de otros perros. Es muy noble y quienes se han interesado en él lo descartan por ser demasiado bueno para ser un perro grande.

Proceso de confianza

Aunque para las trabajadoras, lo más duro es ver como llegan los animales al centro. «Muchos vienen con heridas, desnutridos y con mucho miedo», cuenta Díaz. Y agrega que para trabajar en esto hay que ser consciente de lo que se puede ver. «Es habitual ver perros que han sido maltratados y desconfiados, y otros que son muy viejitos y hay que tener mucha paciencia», aclara. En ocasiones, un mal se añade a esta situación tan dantesca que viven los animales, y es que no siempre terminan con un final feliz. «Lo peor es ver como hay perros que pasan años sin que nadie los adopte, es muy triste», confiesa Díaz.

El proceso de adaptación del animal, desde que llega hasta que, con suerte, es adoptado, resulta invisible para quienes conocen solo la cara pública del refugio. «Hay mucho trabajo detrás y esto no es un trabajo de oficina, la carga emocional te la llevas a casa continuamente», agrega.

Por este motivo, recomiendan siempre pasar un tiempo prudente con los animales. «Lo importante siempre es venir y pasar tiempo con el perro para conocerlo y ver si encajan», recomienda la secretaria. Principalmente, para que esos posibles miembros de familias no vuelvan a pasar por el proceso traumático del abandono.