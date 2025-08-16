Susto en la Barceloneta
Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en Barcelona por una avería técnica
El Periódico
Un helicóptero de la empresa de vuelos turísticos Sky Tour Barcelona ha amerizado de emergencia a 200 metros del puente la playa de la Barceloneta, si bien tanto el piloto como los tres ocupantes han resultado ilesos y los equipos de emergencia han dado por controlado el incidente.
Los hechos han ocurrido hacia las 14 horas de este sábado, cuando el helicóptero turístico, con un piloto y tres pasajeros a bordo, ha tenido que aterrizar en el mar y desplegar cuatro flotadores. Todo apunta, según han explicado fuentes de la investigación a El Periódico, que se trata de una avería técnica.
El helicóptero, que tenía elementos para sostenerse en el agua y ha desplegado flotadores que han mantenido su estabilización, ha sido remolcado hasta la base de la empresa que presta este servicio y los pasajeros han sido trasladados al Puerto Olímpico.
El incidente ya está controlado, tras la intervención de los Mossos d'Esquadra, con su unidad marítima, del grupo de seguridad aérea, de Salvamento Marítimo, de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Bomberos, entre otros. El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha dicho en declaraciones a los medios tras el incidente que una "avería técnica" puede ser la causa que ha obligado al helicóptero a amarar en la playa.
"Todo ha quedado en un susto"
Batlle ha afirmado que una embarcación de la Guàrdia Urbana de las que normalmente presta servicio en las playas de Barcelona ha rescatado y auxiliado a los ocupantes "de manera inmediata" y ninguno de ellos ha sufrido daños, tampoco el propio helicóptero.
Ha reiterado que las causas del incidente se desconocen y ha dicho que la investigación corresponderá a la Guardia Civil: "Lo único que podemos hacer nosotros es felicitarnos a todos, porque este incidente, que podía haber sido grave, afortunadamente ha quedado en un susto".
Para este incidente se han activado los Mossos de la Unidad de Seguridad Ciudadana con la unidad marítima, el Grupo de Seguridad Aérea y Salvamento marítimo, además de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el cuerpo de Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
