Fuegos en España
Investigan al presunto autor de un incendio forestal en el municipio de Lousame en A Coruña
Fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana
Redacción
La colaboración ciudadana ha sido fundamental para la investigación que ha permitido a la Guardia Civil investigar a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal en el Lugar de Fruíme, en el municipio de Lousame (A Coruña), según informa el instituto armado.
Ese fuego se registró el pasado 9 de agosto y en la investigación colaboraron el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, así como con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia (A Coruña).
Fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana que, con sus declaraciones, sumadas a la inspección del lugar, permitieron situar al investigado en el momento y lugar del suceso.
Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Noia.
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Malas noticias para los pisos de alquiler: esta es la multa que te puede poner Hacienda
- Lluvia de premios en Las Palmas: la Lotería Nacional y La Primitiva reparten suerte
- Una tormenta baña al sur de Gran Canaria en una jornada de intensa calima
- La expansión de la culebra californiana por Gran Canaria propicia las plagas de chinches
- McBurnie, de tardar cuatro meses en marcar con la UD Las Palmas, a hacerlo en tres días con el Hull
- Esto es lo que ocurrirá este fin de semana cuando Gran Canaria se llene de música, paella y espuma
- Drama en el ‘Charco de la Muerte’: cuatro bañistas al borde de morir ahogados