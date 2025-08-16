Ni Madrid ni Miami: ¿Sabías que estos éxitos de Alejandro Sanz sonaron primero en Canarias?

Antes de convertirse en himnos coreados en medio mundo, varios de los grandes temas de Alejandro Sanz pasaron por un filtro muy particular: el escenario canario.

Era el verano de 1994, y, antes antes de entrar en el estudio para grabar 3, el álbum de su consagración, el artista eligió las islas como banco de pruebas donde ajustar letras, arreglos y dinámicas de directo con un público exigente y cercano.

Aquellas noches, hoy grabadas en la memoria de muchos fans, funcionaron como un ensayo general: estribillos que luego serían históricos sonaron primero aquí, a orillas del Atlántico, anticipando el fenómeno que vendría después.

Tres noches, tres islas

Fue en el verano de 1994 cuando Sanz encadenó una breve serie de conciertos en el Archipiélago (Gran Canaria, Tenerife y, por primera vez, Fuerteventura) para tomar el pulso a nuevas canciones y medir su efecto ante público real.

Llegaba a ese verano con dos discos bajo el brazo (Viviendo deprisa, 1991, Si tú me miras, 1993) y un crecimiento sostenido que le pedía dar un paso más.

Ese crecimiento quedó patente en la rueda de prensa de presentación, cuando supo que era número 1 en Cuba. “Me entero ahora, pero bienvenido sea”, dijo entonces desconcertado.

El 28 de julio de 1994, Alejandro Sanz actuó en el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Al día siguiente, 29 de julio, ofreció concierto en Tenerife, en la Plaza de Toros de Santa Cruz y cerró la mini-gira el 30 de julio en Gran Tarajal (Fuerteventura).

En aquellos directos probó material que acabaría dentro de 3: baladas de alta intensidad, arreglos más sofisticados y letras que hilaban el amor y el desamor desde otra madurez. Para la audiencia isleña fue una rareza escuchar “primicias” antes de que el álbum existiera, pero, después de tres décadas y viendo la dimensión que ha tomado el artista, es un recuerdo imborrable.

Dos himnos nacidos en 3

Fueron los tres únicos conciertos en España aquel año, y del repertorio que empezó a asomar en 1994 destacaron para el público dos canciones llamadas a ser emblemas.

“¿Lo ves?” es una balada confesional y desnuda, casi un monólogo a corazón abierto. Voz, piano y cuerdas para contar la imposibilidad de un amor que no vuelve. Con los años, Sanz la ha tratado como una pieza de catarsis, de esas que se cantan con un nudo en la garganta y el público en silencio, una parada obligatoria en sus conciertos.

En uno de ellos, el de la gira "El alma al aire" de septiembre de 2001, antes de interpretar la canción Sanz tuvo un sentido recuerdo para Tenerife al recordar que fue ahí donde puso a prueba el tema por primera vez, si bien habló de Güímar (se entiende la confusión: allí fue donde promocionó el álbum, ya publicado) y no de la Plaza de Toros de Santa Cruz, donde tuvo realmente lugar.

Una canción que siempre ha formado parte de su repertorio más íntimo, una de sus indisimuladamente favoritas por ser quizás la primera que compuso completamente al piano y, dicen, de una sola vez.

“La fuerza del corazón” abre el álbum como una declaración de principios: una balada expansiva, de pulso cinematográfico y crescendo final, que eleva el amor a motor imparable de la vida. Fue uno de los grandes impulsos comerciales de 3, su primer single, y fijó para siempre una forma “sanziana” de entender la canción romántica: emoción, melodía grande y letra que se queda.

Del lanzamiento de 3 al fenómeno de Más

La campaña de 3 arrancó en 1995 con su primer sencillo en radio y televisión, y Sanz regresó a las islas dentro de la gira nacional con un directo más sólido y una banda mejor engrasada.

Dos años después, Más (1997) multiplicó esa inercia con un repertorio que lo llevó a pabellones repletos y grandes recintos. Canarias estuvo de nuevo en el mapa, ya no como laboratorio, sino como parada obligada de un artista en plenitud, con un público que había asistido de primera mano a la evolución del proyecto.

Una conexión con el Archipiélago que el artista recuerda en cada concierto, cuando probó canciones que aún eran borradores de gira, y el público canario las validó con su reacción.

SIlvia, una asistente al concierto de Tenerife recuerda su conexión instantánea con "La fuerza del corazón" en cuanto la escuchó: "Recuerdo que cuando dijo que iba a cantar un tema nuevo no estaba muy emocionada, yo quería 'Pisando fuerte', pero en cuanto empezó a cantar supe que iba a ser un éxito, me caló desde el principio".

Esto en una época en la que no había móviles ni posibilidad de volver a escuchar la canción en ninguna plataforma. "Estuve un par de días con la canción en la cabeza, pero luego me olvidé. No sé cuánto pasó hasta que salió el disco, más de un año, creo. Pero en cuanto la volví a escuchar en la radio pensé: aquí está, éxito asegurado".

Otra época

En tiempos de lanzamientos instantáneos y números uno directamente en plataformas, recordar el papel de esos conciertos previos a 3 ayuda a entender cómo trabajaban antes los cantautores.

Antes de convertir una idea en un éxito, se sube al escenario y se somete a la prueba del directo. En Canarias, en el verano de 1994, Alejandro Sanz hizo exactamente eso. Y de aquel “ensayo general” salieron algunas de las canciones que no solo marcaron el álbum, sino que se volvieron parte del ADN sentimental de su carrera.