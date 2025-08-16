¿Un día de 25 horas? Esto le pasará a la Tierra y así afectará en tu día a día

Muchas veces, sentimos que las horas del día no son suficientes para realizar todas las tareas pendientes. Que se haya adoptado las 24 horas se debe a lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, aunque en realidad esta cifra no es del todo exacta, ya que el tiempo real es de 23 horas, 55 minutos y 56 segundos.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que el giro de la Tierra ha vivido muchos cambios debidos, entre otras cosas, a las fuerzas gravitacionales que imperan en el espacio. Por ejemplo, hace millones de años, los días terrestres eran más cortos, pero la llegada de la luna y su fuerza gravitacional ralentizaron, lentamente, la rotación.

Estos cambios son imperceptibles para nosotros, pero ocurren día a día. Hace 1.400 millones de años, un día terrestre duraba unas 18 horas y 41 minutos, mientras que en la era de los dinosaurios se alargaba a las 23 horas.

El nuevo horario de la Tierra

Y debido a esta desaceleración de la rotación, un estudio realizado por un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Múnich ha determinado que la Tierra pasará a tener días de 25 horas. Esta cantidad se ha podido recoger gracias a los datos recopilados por un interferómetro láser de óptico, una herramienta avanzada capaz de detectar variaciones en la velocidad de rotación de la Tierra con una resolución de tan solo anillo unos pocos milisegundos.

En la actualidad, la velocidad de rotación de la Tierra disminuye a un ritmo constante de 1,7 milisegundos por siglo, pero debido a la actividad sísmica y a las fuerzas gravitacionales, este ritmo aumentará progresivamente.

Cuándo llegará ese cambio

La velocidad de rotación de la Tierra es tan baja que los días de 25 horas tardarán mucho en llegar: 200 millones de años. Sin embargo, esta situación plantea interrogantes muy importantes para la ciencia y el futuro de la humanidad, ya que cualquier cambio mínimo en la duración de la Tierra tendría implicaciones muy importantes en el clima, los ecosistemas y la vida de todos los animales.

Sara Fernández

Datos sobre la velocidad de rotación de la Tierra

Este fenómeno del planeta es el causante de muchos fenómenos muy habituales en nuestro día a día: