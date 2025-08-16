En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios en toda España
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas y este viernes han resultado heridos en León cuatro miembros de la UME
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
El fuego de la Alta Sanabria en Zamora mejora algo tras provocar el caos y la impotencia
El fuego llegado de Galicia a la Alta Sanabria y el originado al parecer por un rayo en Porto siguen descontrolados, aunque la situación tiende a mejorar en el primero, en el que se han quemado 30 hectáreas en Zamora, y a empeorar en el segundo, porque ha avanzado "de forma descontrolada y peligrosa", según la Junta de Castilla y León. Entre vecinos y alcaldes de la zona se palpa la desesperación. Esos incendios han traído el caos a las comunicaciones por carretera y tren con Galicia y la necesidad de que 1.500 vecinos pasen su segunda noche fuera de sus casas, aunque los de Castromil regresaron ayer a última hora. Trece medios aéreos y numerosos terrestres se emplearon a fondo para extinguir las llamas, tanto en Castromil como en Porto, donde ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros hora dificultaban las labores.
La catástrofe se agrava y Galicia pide más medios al no poder contener los incendios
Mientras los servicios de extinción trabajan a destajo para frenar el avance imparable de las llamas del sureste de Ourense, fuegos ya estabilizados se reactivan y surgen otros nuevos que obligan a decretar el nivel 2 de alerta por cercanía a núcleos poblados. La virulencia de esta ola incendiaria lleva a Galicia al límite. Los múltiples focos, un cóctel meteorológico "perfecto", la extensión de unos frentes que se alargan decenas de kilómetros, la mala visibilidad por el humo y la dificultad de acceso a algunas zonas hacen que el trabajo de las brigadas y medios aéreos sea titánico, pero, al menos de momento, también infructuoso.
Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional por los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".En una entrevista este sábado con el diario El País, Grande-Marlaska califica de "robusto" el sistema de protección civil de España y achaca los incendios en parte al cambio climático, pero no quiere olvidar las necesarias políticas de prevención, que a su juicio deben ser prioritarias para los responsables públicos. "Sin olvidar -añade- la respuesta inmediata cuando el fuego se declara".
Diez carreteras permanecen cortadas por los incendios, dos de ellas nacionales
Diez carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, según el cuadro de mandos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT). Todas las vías cortadas en estos momentos se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura.
El fuego de Ávila comenzó en tres focos y ha quemado ya 3.000 hectáreas
El incendio que se declaró a las 13.50 horas en el término municipal abulense de El Herradón de Pinares y posteriormente se extendió durante la tarde de este viernes hacia la capital, se inició en tres focos y, desde entonces, ha quemado unas 3.000 hectáreas, en un perímetro de 30 kilómetros. Los datos han sido remitidos por la Junta de Castilla y León a los periodistas a través de las declaraciones de Ángel Iglesias, director técnico de Extinción, quien ha relatado la velocidad con la que se ha expandido este fuego, favorecido por el viento, las elevadas temperaturas y la escasa humedad.
Extremadura pedirá medios del Ejército ante la "extrema gravedad" de los incendios
Extremadura pedirá el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil ante la situación de "extrema gravedad" que vive la región con ocho incendios activos, entre los que preocupan especialmente el de Jarilla -que ha vuelto a reactivarse y está descontrolado- Aliseda y Casar de Cáceres. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho este anuncio tras la última reunión de Cecopi esta noche y ha lamentado que a pesar de las previsiones optimistas de que el viento iba a remitir a las seis de la tarde, no lo ha hecho hasta las nueve y eso ha complicado considerablemente la extinción de los fuegos, pues a esa hora ya prácticamente se tenían que retirar los medios aéreos.
Asturias cierra el viernes con cinco incendios forestales activos
Asturias cierra este viernes con cinco incendios forestales activos, entre ellos uno en Genestoso y otro en Somiedo, dos lenguas del fuego originado en León, mientras que cuenta con otros cuatro controlados y uno estabilizado, informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). En el dispositivo de extinción trabaja personal de Bomberos del SEPA, efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y de la UME, además de agentes del Medio Natural.
Los cuatro heridos de la UME en el incendio de Yeres, en León, evolucionan favorablemente
Los cuatro miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) heridos este viernes en las labores de extinción del incendio Yeres/Llamas de Cabrera en la provincia de León evolucionan favorablemente, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León. Uno de ellos ya ha recibido el alta médica, mientras que otros dos presentan heridas leves y el cuarto continúa en observación para evaluar su estado aunque no reviste gravedad.
El incendio de Puercas (Zamora) baja de nivel de peligro tras cuatro días de llamas
El incendio forestal de Puercas (Zamora) ha bajado a nivel uno en el Índice de Gravedad potencial tras cuatro días de iniciarse las llamas y después de haber quemado unas 4.500 hectáreas y causar heridas graves a cuatro personas en Abejera. La bajada de nivel, de la que ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, se ha decretado esta noche tras controlarse las últimas reproducciones que se han dado dentro del perímetro acotado del fuego, que ha afectado a algunos municipios que ya sufrieron los graves incendios de la Sierra de la Culebra de Zamora de 2022.
La DGT rebaja a 10 las carreteras cortadas por los incendios
La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 21.00 horas, siguen estando afectadas un total de diez carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León, Extremadura y Galicia. La comunidad autónoma más afectada por los cortes de carretera debido a los incendios es Castilla y León, con un total de seis vías afectadas -una de ellas compartida con Galicia-. Le sigue Extremadura, con cuatro cortes.
En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte. En Ourense y Zamora está cortada la N-525 en Puebla de Sanabria. Mientras, en Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la CL-526 en Dehesa de Perosín; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila-Segovia, la AV-500 en Ávila Villacastín.
