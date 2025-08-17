Un estudio destaca la consolidación del enoturismo en Canarias, pero su gestión profesional sigue siendo un reto

La actividad enoturística en las Islas Canarias ha experimentado un "notable salto cualitativo" en 2023, según se desprende del último informe de monitorización elaborado por la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna. Sin embargo, la profesionalización de la gestión de las experiencias sigue siendo un reto en el sector.

El estudio, coordinado por Gabriel Santos García, con la participación de Jesús Enrique de las Heras Roger e Issac Martín Mendoza, destaca la consolidación del sector, la significativa expansión de su alcance, su creciente apuesta por la sostenibilidad y la digitalización, pero con desafíos pendientes en la gestión profesional, según ha incidido en una nota de prensa el departamento académico.

De este modo, a diferencia del informe de 2022, que solo incluía 28 bodegas, la última edición se incrementó de manera considerable esta cifra, sondeando hasta 184 empresas en siete islas, incorporando por primera vez a las islas de La Gomera y Fuerteventura. Este crecimiento, señalan, ofrece una imagen mucho "más fiel y representativa" de la actividad a nivel regional.

En concreto, la actividad canaria ha demostrado una clara tendencia hacía la modernización. De hecho, puntualiza el estudio, más del 60% de las bodegas han apostado por la digitalización y ya cuentan con una página web propia, lo que mejora la conexión con el turista actual. Además, la cualificación del personal ha aumentado, con un 52% de los empleados de enoturismo con estudios universitarios.

Resaltan, asimismo, que el enoturismo en el archipiélago se está consolidando cada vez más internacional, con el inglés superando al español como idioma más usado en el desarrollo de experiencias. Por otro lado, el informe de 2023 incluyó por primera vez un análisis de la sostenibilidad vitivinícola, relevando que el 58% de las bodegas practica agricultura regenerativa y el 67% ha implementado sistemas de captación de agua de lluvia.

En cuanto a la inclusión, el 62% de las bodegas encuestadas está realizando esfuerzos progresivos por adaptarse a personas con movilidad reducida.

DESAFÍOS DEL ENOTURISMO

A pesar de los avances, el estudio identifica un desafío: el 64% de las bodegas que desarrollan enoturismo carece de un departamento específico para la actividad. Gabriel Santos ha enfatizado que esta es una de las principales áreas de mejora. "La profesionalización de la gestión de las experiencias, más allá de la producción del vino, es fundamental para capitalizar el potencial del sector", ha advertido.

El informe también sitúa a Canarias como líder en enoturismo dentro de la Macaronesia, superando a otras regiones como las Azores, Cabo Verde y Madeira. En ese sentido, aunque cada una tiene sus propios desafíos, el archipiélago destaca por su modelo más consolidado.

Sin embargo, señalan, Canarias aún tiene desafíos importantes por superar, entre ellos la necesidad de profesionalizar la actividad enoturística, mejorando la claridad de la información para los visitantes y abordando la renovación de personal cualificado. La solución pasaría por formación especializada, inversión en plataformas digitales y promoción del enoturismo como un atractivo distintivo dentro de la marca turística.