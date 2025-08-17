El Gobierno inicia la contratación de un centenar de auxiliares de educación especial

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias incorporará 102 auxiliares educativos para atender al alumnado NEAE (con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) como personal propio de la administración pública a partir del curso 2026/27. El proceso se ralentiza porque requiere la creación de las nuevas plazas a través de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y supone un coste de unos 2,2 millones de euros.

Esta es una de las soluciones adoptadas por el área que dirige Poli Suárez ante la precaria situación del servicio, externalizado a través de la empresa Aeromédica y en situación de nulidad desde 2021. La entidad resultó adjudicataria en 2016 y se prorrogó el contrato de forma extraordinaria un año más de los cuatro inicialmente previstos, excediendo durante cuatro años lo legalmente estipulado. Los sindicatos y las familias llevaron esta situación a los tribunales y obligaron a la Consejería de Educación a intengrar como personal laboral a empleados de la empresa privada adjudicataria.

"Llevábamos casi desde el principio del curso anterior con los sindicatos y con colectivos de familias coincidiendo en la necesidad de incorporar contrataciones propias de la Consejería a algunos perfiles profesionales externalizados", ha explicado David Pablos, director General Ordenación de las Enseñanzas, Inclusón e Innovación del Gobierno de Canarias.

"Pero no tenemos la capacidad para contratar a todos los trabajadores que tenemos ahora mismo externalizados de manera directa, porque estamos hablando de más de 1.300. Pero sí que hemos seleccionado esta categoría profesional para comenzar ese traspaso de contrataciones de manera directa por parte de la Consejería", aclara Pablos.

Más de 4.500 estudiantes

El curso pasado, la Consejería atendió a unos 4.689 estudiantes a través de personal docente especialista en pegadogía terapéutica, diseño de lenguaje o en orientación, pero también con auxiliares educativos.

En concreto, estos estudiantes requieren una atención específica por dificultades de aprendizaje; por trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad; por especiales condiciones personales o de historia escolar; por incorporación tardía al sistema educativo o por altas capacidades intelectuales.

En este caso, según Pablos, "sería como el equivalente de Secundaria para el alumnado de Educación Especial. Este perfil profesional se encuentra junto con un docente en esas aulas enclave y centros de educación especial, que es el titular de la unidad, no es el tutor. Tienen unas funciones también de formación por parte del alumnado", agrega.

El director general aclara que el personal ya trabaja a través de una empresa externa, "que ya tiene esa experiencia y que cumple con los requisitos técnicos para trabajar en ese perfil". Además, tendrán la opción de apuntarse a las listas de empleo y su experiencia será baremada en positivo y tenida en cuenta.

72 técnicos superiores

A parte de esos 102 puestos de trabajo, a partir del mes de septiembre, desde esta dirección general y en coordinación con los compañeros de Secretaría General Técnica, la Consejería también contratará a 72 técnicos superiores de Educación Infantil propios para atenderal alumnado vulnerable en el marco del programa PROA y para atender alumnado NEAE, también de infantil, a través del Plan de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva.

"Fue uno de los compromisos que adquirimos con los sindicatos. Siempre que viéramos apoyo para contratar más personal, intentaríamos no aumentar la contratación de perfiles a través de una empresa externa, sino derivar ese presupuesto a contrataciones directas", apunta Pablos.

Al respecto, lamenta la lentitud de los procedimientos burocráticos para hacer las constrataciones efectivas. "Las cosas no salen todo lo rápido que nos gustaría porque llevamos persiguiendo este tipo de actuaciones mucho tiempo, para la creación de estos puestos de trabajo, que no serán efectivos hasta enero, y la incorporación hasta septiembre. Llevamos meses y meses de trámites burocráticos, de negociaciones. Es muy complejo", indica el director general.

Sin embargo, aclara que la intención de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusón e Innovación es seguir el camino "para lograr la mayor calidad posible de la atención al alumnado", añade Pablos.