Canarias tendrá un breve respiro del calor antes de sufrir otro fin de semana de altas temperaturas

Canarias tendrá breve respiro del calor gracias a la entrada de una fuerte bocanada de vientos alisios. Sin embargo, el alivio térmico apenas durará dos días, ya que se espera que, a partir del viernes los termómetros vuelvan a escalar, proporcionando otro fin de semana caluroso en Canarias, el tercero consecutivo. La brisa fresca del noreste será la predominante en las Islas durante los primeros días de esta semana, lo que garantizará un descenso de las temperaturas que, sin embargo, se verá truncada el fin de semana por un nuevo repunte del calor

El cambio se empezará a notar a últimas horas del día. Será entonces cuando los alisios empiecen a soplar con fuerza llegando incluso a generar vientos fuertes en algunas islas y marejada en la mayor parte de los canales martímos que unen a las Islas Verdes con Tenerife y Gran Canaria.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por vientos durante todo el martes en La Gomera, donde se podrían alcanzar rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora. El viento afectará especialmente a las zonas bajas de las vertientes este, por San Sebastián de La Gomera; y noroeste, por Alojera. El viento también será fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, y en las zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas. También se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros.

Para mañana, la Aemet espera un día poco nuboso o, incluso despejado, en la mayoría del Archipiélago, a excepción de las zonas bajas de las islas montañosas, donde podría instalarse la panza de burro. Sobre la mayor parte del Archipiélago reposará una capa de calima que está remitiendo.

Aún a 30 grados

Pese a que se espera un "ligero" descenso de las temperaturas, aún se podrán superar los 30 y 32 grados en las medianías orientadas al sur y al oeste de las Islas. En la cuenca de Tejeda, en Gran Canaria, donde la orografía impide la ventilación de la zona, aún se podrán superar los 34 grados.

Las temperaturas seguirán bajando progresivamente el miércoles, entre 2 y 4 grados menos. Como explica la Aemet, el descenso de temperaturas será más notable en las zonas de interior. Así, en la cuenca de Tejeda y en el sur de Gran Canaria, se podrán alcanzar los 32 y 34 grados durante la jornada. En el resto de islas podrán superar los 30 grados, pero siempre de manera local y en las medianías orientadas al sur y el oeste.

El jueves el descenso de temperaturas se frenará y el viernes, aunque seguirán soplando los alisios, la Aemet espera un ligero ascenso de las temperaturas que será más acusado en el interior. De nuevo, sepodrán superar los 34 grados en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria así como la cuenca de Tejeda. En el resto de las islas las temperaturas podrán superar los 30 y 32ºC en medianías orientadas al sur y oeste, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Un lunes caluroso

En este sentido, en la jornada de hoy los termómetros aún han registrado temperaturas muy altas, llegando a alcanzar máximas cercanas a los 40 grados. Es el caso de Agüímes en Gran Canaria, que llegó a los 39,1 grados. No se quedó atrás San Bartolomé de Tirajana, que registró 38,1 grados; ni La Aldea de San Nicolás 37 grados.

Tras Gran Canaria, la isla más calurosa fue Fuerteventura, donde los termómetros marcaron máximas de 35,1 grados en municipios como el de Tuineje. Los termómetros también marcaron valores de 31,9 grados en Pájara y en el aeropuerto isleño. El calor también ha hecho mella en Tenerife, especialmente en la zona metropolitana y al sur de la isla. De esta manera, se alcanzaron máximas de 34 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 31,6 en Arico y 31,3 en Candelaria.

Las mínimas también fueron altas en la mayoría del Archipiélago, que registró, en su conjunto, una nueva noche tropical. Las temperaturas más bajas registradas en la madrugada de hoy superaron los 20 grados, y tan solo en estaciones de alta montaña y algunas del norte de las islas, registraron valores por debajo. En Tejeda, Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, los termómetros nocturnos superaron los 26 grados, por lo que registraron una noche ecuatorial (es decir, por encima de los 25 grados)

Síntomas de calor

La dirección de Salud Pública recuerda que los síntomas asociados al calor son la sed intensa, debilidad, mal estado general, mareo, fatiga, náuseas, dolor de cabeza, calambres musculares, fiebre o temperatura inferior a lo normal, palpitaciones. En el peor de los casos, las altas temperaturas pueden llegar a producir desmayos, convulsiones y coma. Por ello se pide beber mucha agua, ingerir comidas ligeras y cuidar de las personas frágiles y vulnerables, como ancianos y niños.