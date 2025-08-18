El nombre de niña que creías que nació en Canarias pero ya estaba en la Biblia (y de uso masculino)

En Canarias, nombres como Aday, Gara, Airam o Yaiza forman parte del resurgir de la onomástica guanche, esa herencia ancestral que conecta a los isleños con los antiguos habitantes de las islas.

Entre ellos, Maday ocupa un lugar especial: breve, sonoro y cargado de identidad. Pero lo curioso es que este nombre, que muchos creen nacido en las islas, también aparece en otros rincones del mundo, desde la Biblia hasta el mundo árabe.

La raíz guanche

En el contexto canario, Maday se reconoce como un nombre aborigen, pero no está documentado en repertorios de la época prehispánica.

Se suele utilizar como femenino y se le atribuye el significado de “amor profundo”. Hoy en día es un nombre bastante frecuente en el Archipiélago, sobre todo gracias al interés por recuperar y mantener viva la memoria isleña.

La Academia Canaria de la Lengua indica que no dispone de información histórica sobre la antigüedad del nombre. Sí aparece en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) como nombre usado en ambos sexos, masculino y femenino, aunque hoy con predominio femenino.

La primera atestiguación cercana que se puede rastrear es la forma “Madaya”, como por ejemplo en el repertorio de Ignacio Reyes García, Nombres personales de las Islas Canarias.

Es necesario apuntar que la onomástica guanche llegó en muchos casos fragmentada, y hay numerosas formas que sobrevivieron por tradición oral o por crónicas con grafías variables, pero nada se sabe del nombre Maday hasta su aparición en listados divulgativos y repertorios contemporáneos de “nombres guanches” de los años 80 del pasado siglo en adelante.

En la Biblia

Más allá de Canarias, el nombre aparece en la Biblia como Madai, escrito en hebreo מָדַי (Mādáy), transcrito en la Septuaginta griega como Μαδαί (relacionado con Μῆδοι, “medos”) y en la Vulgata latina como Madai.

La primera mención está en Génesis 10:2 (la llamada “Tabla de las Naciones”), donde Madai figura como hijo de Jafet. A partir de esa genealogía, la tradición identifica a Madai como el ancestro epónimo de los medos, el pueblo histórico asentado en Media, una región del noroeste del actual Irán.

Las fuentes asirias y persas conservan formas emparentadas del etnónimo, como Mādāya/Māda, y los libros bíblicos de Ester y Daniel mencionan reiteradamente el bloque político-legal de los “medos y persas”, una fórmula que incluso pasó al lenguaje común para aludir a leyes consideradas inmutables.

Con el tiempo, “Madai” también se ha usado como nombre propio en contextos judeocristianos, por lo general masculino aunque hoy pueda encontrarse de forma mixta.

Conviene, sin embargo, evitar confusiones: la coincidencia entre Madai (bíblico) y Maday/Madaya (onomástica moderna de raíz guanche-amazigh en Canarias) es solo formal. No existe una relación etimológica demostrada entre ambos; proceden de tradiciones lingüísticas distintas y su paralelismo se limita a la similitud gráfica y fonética.

Maday en el mundo árabe

En el ámbito árabe, la forma que vemos en latín como Maday/Madi no remite a un único nombre, sino a varias grafías y sentidos posibles. Puede corresponder a madā, sustantivo común que significa “alcance” o “extensión” y que a veces se usa como nombre moderno.

También a mādī, adjetivo “material/físico” que en el Magreb ha dado lugar a apellidos y antropónimos (El Madi), o a māḍī, “pasado”, cuya transliteración simplificada (la ḍād y la vocal larga se pierden) también acaba apareciendo como Madi/Mady.

Otro foco frecuente de confusión es al-Mahdī, “el guiado/El Mahdí”. En registros occidentales y magrebíes puede recortarse a Mehdi/Mahdi y, por pérdida de la h, terminar escrito como Medi/Madi.

Un nombre, muchas historias

Lo interesante de Maday es que demuestra cómo un mismo nombre puede tener raíces múltiples y convivir en diferentes culturas con significados distintos.

Para los canarios, es símbolo de identidad y resistencia cultural; para la tradición bíblica, es un nombre ligado a la genealogía de pueblos antiguos; y en el mundo árabe, una forma que conserva huellas de linajes y territorios.

El caso de Maday ilustra un fenómeno cada vez más estudiado: la interconexión de las culturas. Lo que en Canarias se vive como una herencia guanche, en otros lugares conecta con mitos bíblicos y tradiciones árabes.

Lejos de restarle valor, esa coincidencia multiplica su riqueza, convirtiéndolo en un nombre viajero, milenario y universal.