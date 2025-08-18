La incidencia del covid repunta en Canarias con casos leves

Los contagios de Covid-19 vuelven a repuntar en el Archipiélago. Según los datos del último informe de la Dirección General de Salud Pública, que corresponden a la semana comprendida entre los días 4 y 10 de agosto, la incidencia de la afección se situó en los 38,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 4,2 puntos más que en el balance anterior y en diez más que entre los días 21 y 27 de julio. «En estos momentos, el covid es la infección respiratoria más dominante. Sospechamos que la incidencia es aún mayor, pero como la enfermedad está cursando de forma leve, muchas personas se automedican y no acuden a los centros de salud ni a los hospitales», manifiesta José Díaz-Flores, responsable del citado organismo del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La cepa que predomina es la Stratus, también conocida como Frankenstein por su origen recombinante. Esta variante circula en las Islas desde finales de mayo. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que representa un riesgo «bajo» para la salud pública y la ha incluido dentro de los linajes que se encuentran bajo vigilancia. «Sabemos que, a diferencia de otras subvariantes, tiene un alto nivel de contagiosidad. Afecta sobre todo a las vías respiratorias altas y suele cursar con afonía, dolor de garganta y tos seca. En algunos casos puede provocar también febrícula y malestar digestivo», detalla Díaz-Flores, que además afirma que lo habitual es que la sintomatología remita al cabo de unos cuatro o cinco días.

Con base en la información que maneja Salud Pública, las ventas de los test de antígenos se han multiplicado en las farmacias canarias en el transcurso de las últimas semanas. En concreto, en la provincia de Las Palmas, la demanda se ha duplicado desde julio, según comunicó este lunes la Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca). Este periódico contactó también con la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte) y la Cooperativa Farmacéutica Española (Cofares) para conocer la situación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, no fue posible atender la petición.

A pesar del incremento de las infecciones por SARS-CoV-2, la incidencia de las afecciones respiratorias agudas en general experimentó un descenso en la comunidad entre el 4 y el 10 de agosto, hasta alcanzar los 415,2 casos por cada 100.000 personas – 19 puntos menos que la semana previa-. En el mismo período, la circulación del síndrome gripal bajó dos puntos y se situó en los 20,1 cuadros por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de bronquiolitis quedó cifrada en un caso sobre el mismo volumen poblacional -0,6 puntos menos-.

Menos hospitalizaciones

En cuanto a la incidencia de las afecciones graves, hay que decir que el documento refleja un descenso de 1,9 puntos con respecto a los siete días previos, al pasar de los 11,7 ingresos por cada 100.000 habitantes a los 9,8. «El covid nos ha demostrado que no es una enfermedad estacional. No obstante, queremos aprovechar el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe, que probablemente arrancará a mitad de octubre, para recordar la importancia de que la población diana participe y esté protegida frente a las dos patologías», adelanta el director general de Salud Pública del SCS.

De momento, no se ha detectado ninguna nueva cepa del SARS-CoV-2 en circulación. Aún así, Díaz-Flores considera probable que pueda surgir alguna en octubre. «Casi todas derivan de la variante ómicron, pero la ventaja que tenemos es que las vacunas protegen frente a todos los tipos de subvariantes», destaca.

Ante el escenario actual, el responsable del organismo hace un llamamiento a la calma, pero insiste en la necesidad de mantener la precaución. «Lo que está ocurriendo en Canarias, también se está dando en el resto de España, e incluso, a nivel global. El covid ha venido para quedarse, por lo que conviene aplicar las medidas preventivas cuando tenemos síntomas, sobre todo si vamos a estar en contacto con personas vulnerables», concluye.