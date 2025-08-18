En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Un total de 26 incendios activos en Castilla y León, diez en gravedad 2 y diez en nivel 1
Castilla y León llega a primera hora de la mañana de este lunes 18 de agosto a los 26 incendios activos, de los cuales diez se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.
Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 9.30 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.
Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al situarse en estas provincias varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad, al igual que el de Gestoso.
Salvador Illa pone medios catalanes a disposición de otras comunidades autónomas para combatir las llamas
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, lamentó este lunes el fallecimiento de un trabajador en la lucha contra el fuego. A través de un mensaje en redes trasladó su "sentido pésame" a familia y amigos, y "toda" su "solidaridad y apoyo a las personas afectadas".
Además, puso "a disposición de las comunidades autónomas afectadas por los trágicos incendios un nuevo avión de vigilancia y ataque (AVA), un bombardero, dos columnas móviles de Bomberos de Cataluña y medios aéreos del cuerpo de Mossos".
El fuego de Canaleja (León) avanza hacia Guardo y arrasa los pinares de Riocamba pese al intenso trabajo nocturno
El incendio forestal declarado en la zona de Canaleja, entre León y Palencia, sigue generando "gran preocupación" y se mantiene el despliegue de medios ante su "complicada" evolución, así lo ha señalado el director técnico Ángel Sánchez, quien ha explicado que el fuego afecta principalmente a los pinares de Riocamba y ha alcanzado las inmediaciones de Guardo (Palencia), donde, mediante a los "intensos" trabajos realizados durante la noche, se ha conseguido contener el avance de las llamas.
Sánchez ha destacado que las previsiones meteorológicas a partir de las 12 horas del mediodía son muy desfavorables, con vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora y de orientación variable, lo que podría dificultar las labores de extinción. "El perímetro es amplio y el relieve complicado, con mucho combustible. Hemos tenido incendio de copas con un sotobosque denso que ha provocado gran intensidad en el fuego", ha explicado.
Pese a estas dificultades, el director técnico ha señalado que el trabajo previo del operativo permitió anticiparse a los cambios de viento, por lo que ha sido efectiva la estrategia adoptada y se ha logrado que el perímetro "apenas avanzara" durante la noche. "Hemos seguido atacando directamente las llamas tanto en el perímetro como en el interior del incendio", ha añadido Sánchez.
El incendio de Jarilla, de 130 kilómetros, obliga a evacuar casas aisladas en El Jerte
El avance del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que tiene un perímetro de 130 kilómetros, ha obligado a evacuar durante esta madrugada varias casas diseminadas en el Valle del Jerte.
En concreto, se trata de viviendas ubicadas en la ladera norte de los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, según ha informado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, a través de la redes sociales.
El fuego ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas y tiene un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores siniestros registrados en la región en los últimos años.
Robles no descarta enviar más militares a los incendios pero solo como apoyo logístico
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta incrementar el número de militares adicionales a los 500 efectivos que se van a incorporar a las zonas afectadas por los incendios forestales, si bien ha puesto el acento en que no pueden atacar directamente al fuego sino realizar labores de apoyo logístico.
La ministra respondía así, en la Cadena SER, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido desplegar el Ejército para ayudar en la extinción de los incendios que están asolando especialmente a comunidades como Castilla y León, Galicia y Extremadura, y ha criticado su "ignorancia" por realizar esa petición.
"Se pueden incrementar los (militares) que se quieran desde el punto de vista de presencia física pero no podemos engañar a los ciudadanos. No podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio; están y han estado desde el día 2 de agosto", ha incidido la ministra, quien ha pedido no hacer demagogia con este tema y, sobre todo, "no faltar a la verdad".
El incendio leonés de Canalejas entra en Palencia y arrasa varias viviendas en Cansoles
El incendio forestal de Canalejas, en León, ha entrado en la provincia de Palencia y ha arrasado varias viviendas de San Pedro de Cansoles, una pedanía de Guardo con apenas una veintena de habitantes que habían sido desalojados en la noche del sábado.
Algunos vecinos de Cansoles, realojados en el pabellón municipal de Guardo no podrán volver a sus casas después de que el fuego procedente de León haya entrado en el municipio, según confirma el presidente del Cecopi y delegado territorial de la Junta en Palencia, Jose Antonio Rubio.
A pesar de los esfuerzos del operativo no se ha podido detener el avance de las llamas que ya en la tarde de ayer obligaron a desalojar, por prevención, a 564 personas de las localidades palentinas de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos y a confinar a los más de 5.500 habitantes de Guardo.
Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de "demagogia" por pedir más medios militares
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado al PP de actuar con "demagogia política" al pedir más medios militares para luchar contra los incendios forestales que están asolando gran parte del territorio español, precisando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) lleva desplegada desde el día 2 de agosto ya que estos agentes son los únicos que pueden atacar directamente el fuego.
Así ha reaccionado la ministra de Defensa en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que habrá 500 militares más que se sumarán a la lucha contra los incendios, pero "en ningún caso" será para realizar ataques directos.
En este contexto, ha acusado a Feijóo de "saber" que estos militares realizarán labores de logística porque, según ha dicho, el ataque directo "solamente lo pueden hacer los profesionales": "Y a veces ni siquiera, porque en ocasiones hay un enorme riesgo y la prioridad es salvar vidas".
Controlado un incendio forestal en la zona de Puigmaçana de Castell de Mur (Lleida)
Los Bombers de la Generalitat han controlado un incendio forestal declarado el domingo por la noche en la zona de Puigmaçana, en la localidad de Castell de Mur (Lleida).
Según explican los bomberos en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, recibieron aviso del fuego a las 23.31 y durante la noche han trabajado con una veintena de dotaciones.
En estos momentos, permanecen en la zona unas 10 dotaciones terrestres para tratar de extinguir el incendio.
Cortadas 16 carreteras por los incendios, sólo una nacional
Dieciséis carreteras españolas, una de ellas nacional, continúan cortadas esta madrugada a causa de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
La carretera nacional afectada es la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria).
El resto de las vías afectadas son secundarias de Asturias, León, Palencia, Zamora, Cáceres y Ourense.
