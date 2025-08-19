La avería de las máquinas enfriadoras persiste en el Insular-Materno

El calor continúa causando estragos en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, donde aún no ha sido posible resolver la avería que afecta a dos de las seis máquinas enfriadoras de las que dispone el recinto. ¿El motivo? Tal y como informaron este martes a este medio desde la Dirección Gerencia, la propia complejidad de la incidencia.

Ante este conflicto, ya se han agilizado los trámites para adquirir dos nuevos equipamientos que sustituirán a los averiados. La previsión es que las labores de instalación puedan comenzar a lo largo de «las próximas semanas». La medida supone una inversión de 1,3 millones de euros.

Mientras tanto, el órgano de gestión sigue ejecutando acciones para garantizar las mejores condiciones de temperatura tanto para los pacientes ingresados como para los profesionales. «Se han colocado válvulas de equilibrado hidráulico estático en las enfriadoras operativas y se han licitado ya mejoras en la gestión de tres bombas para las subcentrales en los dos hospitales, así como la incorporación de válvulas de equilibrado dinámico», detallaron las mismas fuentes.

La Provincia / R. R.

Vigilancia

Asimismo, la Gerencia mantiene activo el plan de vigilancia para realizar un seguimiento específico de las variaciones de las condiciones ambientales del complejo. El objetivo es identificar posibles situaciones de riesgo en zonas críticas como los quirófanos, la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) o el área de Neonatos.

Como medidas complementarias, se han comprado más ventiladores portátiles y se han instalado láminas de revestimiento en superficies acristaladas en el Materno para reducir el impacto del calor en las estancias. También se han iniciado los trámites para su implementación en diversas áreas del Hospital Insular.