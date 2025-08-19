Canarias registra medio centenar de muertes por calor en verano

Canarias ha registrado medio centenar de muertes por calor en lo que va de verano. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre julio y las dos primeras semanas de agosto, se han producido un total de 51 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Nueve más que el verano pasado.

En lo que va de mes, este sistema MoMo estima 15 fallecidos en Canarias por altas temperaturas e incluye otras 36 en julio. La mayoría de las muertes registradas en agosto han ocurrido entre el 10 y el 18 de agosto, coincidiendo con el aumento de las temperaturas debido a la ola de calor. En el mes de julio, el pico de mortalidad asociada al calor se registró entre el 17 y el 25 de julio.

Coincide así con los días más caluroso de julio. Según la Aemet, entre los días 15 y 18 se registró el segundo episodio cálido del mes y el más intenso. Esos días se alcanzó una anomalía de 6,0 grados de más en la temperatura media durante el día 17. Del medio centenar de fallecimientos registrados en Canarias, el 88% han ocurrido en personas mayores de 65, que son las más vulnerables.

Más de 2.000 en toda España

En el conjunto de España, esa cifra se eleva hasta las 2.635 muertes, de las que casi la mitad, un total de 1.149, se concentraron durante la ola de calor que empezó el 3 de agosto y culminó el lunes. El estudio concluye que la inmensa mayoría de los fallecidos por calor han sido personas de más de 65 años (2.529) y, en especial, a partir de 75 (2.347, de los que 1.747 tenían 85 o más), según la estimación este periodo estival, coincidiendo con el tiempo que el Ministerio de Sanidad mantiene activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud.

De ellas, casi la mitad, 1.149, se han contabilizado durante la última ola de calor, que en su última semana ha dejado más de 100 víctimas mortales al día, cuando más en el puente: el domingo 17 fue el de mayor sobremortalidad (125), seguido del sábado 16, con 113.

Las altas temperaturas tuvieron impacto dispar por género. Así, del total de fallecidos, 30 afectadas fueron mujeres (58%) frente a 22 hombres (43%). La situación se repite a nivel nacional donde, de los afectados 1.579 eran mujeres frente a 1.056 hombres.

Este sistema gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología realiza sus cálculos no en base a muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado. Por esta razón, hay investigadores que se han lanzado a realizar sus propios cálculos.

Otro método de cálculo

En este sentido, hace dos años un equipo científico del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la Universidad de Valencia (UV) y la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) desarrolló una aplicación web denominada Mortalidad Atribuible por Calor en España (MACE), para calcular las muertes de manera más certera.

Este aplicativo estima que, en lo que va de verano, en Canarias han fallecido más de 300 personas a causa de las altas temperaturas.

Para realizar este cálculo, el equipo investigador cuenta con datos del número de muertes diarias del MOMO y de las temperaturas diarias de la Aemet. La mortalidad atribuible al calor moderado se calcula como los fallecimientos asociados a temperaturas que están entre aquellas en las que la mortalidad diaria es mínima y el umbral de calor extremo.

La mortalidad relacionada con el calor se ha identificado como uno de los principales extremos climáticos que suponen un riesgo para la salud humana. Pero las muertes por altas temperaturas no solo son fruto de los temidos golpes de calor. Cuando los termómetros marcan una temperatura muy por encima del umbral normal, el organismo empieza a fallar, lo que en una persona joven y sin patologías puede pasar desapercibido pero que en una persona mayor y con enfermedades crónicas puede resultar fatal.