Comprar o alquilar en Canarias en 2025: qué dicen los datos y qué explica un agente

El aval hipotecario del 20%, que es la cantidad habitual que se abona en concepto de entrada para poder comprar una vivienda, se convierte en la principal barrera de acceso para la emancipación de los jóvenes menores de 35 años. Así lo explican las agencias inmobiliarias, que añaden que este capital previo equivale «en la mayoría de casos a años de salario íntegro de un trabajador».

«Por regla general, las hipotecas siempre van a salir mucho más baratas que un alquiler. El problema es acceder a esa hipoteca», indica el agente de la inmobiliaria Beta Realty, Alfredo Valero. A este requisito se suman otras exigencias como acreditar estabilidad laboral con un contrato indefinido o un salario que no sacrifique más del 30% en los pagos de las cuotas mensuales.

Este escenario margina al grueso de potenciales compradores jóvenes, que o bien recurren al ‘aval parental’, el apoyo financiero de las familias, o bien se resignan a soluciones de urgencia como alquilar viviendas por habitaciones.

Alquiler de una propiedad / LP/DLP

Arrendar o adquirir una casa

Alquilar o comprar, esa es la cuestión. «Los jóvenes no se plantean ni alquilar ni comprar porque lo ven imposible», señala Valero. La respuesta varía según cada caso, pero en términos generales las agencias inmobiliarias reiteran que sobre papel las hipotecas son «una alternativa más barata y segura» que el alquiler. Sin embargo, también recalcan que estas todavía son una opción vedada para un amplio sector del mercado, en el que el perfil joven es especialmente frágil.

Así, la posibilidad de emanciparse en solitario se reduce y la capacidad de formar un hogar pasa por estrategias colectivas o posponer planes familiares y profesionales, lo que empuja a los jóvenes a quedar atrapados en el mercado de alquiler. «La única salida que veo es tratar de encontrar viviendas de alquiler con opción a compra. Tampoco es fácil, porque no todos los propietarios optan por esa forma de vender», asegura.

Alquilar con opción a compra

Fomentar esta modalidad mediante incentivos fiscales para propietarios y compradores puede crear vías intermedias que permitan acumular capital con mayor dignidad. «El que tú puedas independizarte entregando un alquiler y que se descuente todo del precio total de la vivienda sería una forma de reunir ese 20% que haría falta para que luego el banco te dé la hipoteca».

Los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud confirman esta fotografía general. La tasa de emancipación juvenil cae en Canarias a mínimos históricos en el segundo semestre de 2024, y el aumento de los precios de la vivienda complica o pospone cualquier plan de salida del hogar.

El alquiler medio en Canarias crece desbocado y ya alcanza de media 1.107 euros mensuales, una cuantía que equivale al 92,3% del salario neto de una persona joven y vuelve imposible independizarse en solitario. En cuanto al precio del metro cuadrado en la compra de una vivienda de segunda mano, las cantidades casi duplica los años de la burbuja inmobiliaria, según el Índice Inmobiliario Fotocasa. En 2007, el precio se situaba en los 2.762 euros por metro cuadrado y actualmente alcanza los 5.069 euros por metro cuadrado.

Entradas de 40.000 euros

El encarecimiento complica la contratación de una hipoteca, ya que las entidades bancarias suelen conceder solo el 80% de la financiación, por lo que es necesario adelantar un 20% en concepto de entrada. Traducido a cifras concretas, se estima que una entrada cueste aproximadamente 40.000 euros, lo que representa varios años de salario íntegro para aquellos que no cuentan con un aval familiar. Esto sin tener en cuenta las responsabilidades económicas aparejadas a la compra y que se ‘comen’ los ingresos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), gastos de comunidad o tasas municipales.

En Canarias, el informe sitúa el salario medio joven en 11.793 euros anuales, una cifra por debajo del promedio nacional, en 17.563 euros. En este sentido, Valero relata el caso concreto de una clienta de 27 años que se ajusta al caso y solo pudo emanciparse con la aportación de sus padres.

El resumen es simple, intransigente y manifiesta que quien puede comprar, compra. Y el que no, alquila. Otros ejemplos señalados por Valero son familias de cuatro miembros que conviven en un dormitorio y pagan entre 400 y 500 euros mensuales de alquiler habitacional. «Es el mayor negocio que hay en la ciudad ahora mismo», sintetiza.

La discusión pública incorpora varias líneas de actuación que el mercado solo no resuelve, como ampliar la oferta de vivienda protegida, pero Valero recuerda que construir requiere tiempo y capacidad inversora. «Sería una solución para salir un poquito de este mercado. Pero eso lleva años», comenta escéptico.