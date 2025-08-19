Educación instala sensores térmicos en 120 centros de Canarias para garantizar el bienestar de los alumnos ante el calor

La Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias instala sensores térmicos en 120 centros educativos de municipios de todo el Archipiélago con el objetivo de desarrollar una plataforma web que permita monitorizar parámetros térmicos y técnicos de los centros educativos ante las altas temperaturas. Esta es una de las acciones principales del Plan de adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas, y que pretende establecer la urgencia de las actuaciones a llevar a cabo para velar por las mejores condiciones de confort para los espacios educativos.

Entre los principales datos que se incorporarán a la plataforma está la temperatura, la humedad y la concentración de dióxido de carbono, tanto en aula como en zona de recreo. Mediante su colocación, estos aparatos transmitirán la información de manera continua a lo largo de toda la jornada. Otros datos con los que contará la herramienta, y que aportarán información para planificar las acciones a realizar en los centros educativos contra los efectos del cambio climático son la localización, orientación, número de usuarios por aula, superficie edificada, superficie de espacio libre, características de estos espacios como la masa vegetal existente y elementos de sombra.

Poniendo soluciones

En el mes de octubre de 2023, el Gobierno de Canarias llevó a cabo una medida excepcional y sin precedentes en el Archipiélago: suspender las clases en los centros de educación no universitaria durante dos días debido a las altas temperaturas. La deficiente situación de muchos centros docentes en Canarias provocó que el calor se acentuara aún más en en estos edificios, por lo que se decidió enviar a los menores a casa. Desde entonces, la Consejería de Educación trabaja para solventar estos problemas y que no se tenga que volver a repetir ese histórico anuncio.

El Plan de adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas es el resultado de un completo diagnóstico de las infraestructuras existentes en el Archipiélago y que incluye un protocolo de actuación ante las altas temperaturas, análisis de las condiciones ambientales, actuaciones en centros educativos ya existentes y de nueva creación, incorporación de refrigeración y ejecución de medidas inmediatas, implementación de energías renovables y formación.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, Iván González, habla de la importancia de este novedoso plan, del que dice que "es quizás una de las acciones más novedosas de la Consejería y de la Dirección General y lo hemos puesto en marcha porque consideramos que es necesario tomar medidas ya". En el caso de los sensores térmicos, González explica que con su instalación y los datos obtenidos esperan poder tomar decisiones de manera mucho más precisa, "sin tener que suspender las clases, por ejemplo, sino evaluando la situación en la que se encuentra cada centro educativo y decidir en consecuencia".

Espacios de sombra

Una de las principales acciones de este plan tiene que ver con la creación de espacios de sombra en 160 centros de cara al próximo curso 2025/2026. El objetivo es dotar a los colegios e institutos de zonas de refugio climático debido a la "creciente necesidad" de contar con suficientes áreas protegidas frente al calor que, indica el director general, es "una demanda reiterada por parte de las comunidades educativas". Uno de los ejemplos ya ejecutados es el del CEIP Juan García Pérez, en San Isidro, en Granadilla de Abona, donde la instalación de las nuevas zonas de sombra ha transformado significativamente el uso del espacio exterior por parte del alumnado, especialmente en los meses de más calor.

A pesar de que el calor no afecta por igual a todas las zonas del Archipiélago, la Consejería de Educación está tratando de actuar por igual en todas las Islas, aunque dando prioridad a aquellas áreas con mayores problemas. Para ello, se han desarrollado una serie de mapas con las zonas térmicas de Canarias según los umbrales del Código Técnico de la Edificación (CTE), que se refiere a los límites o valores que deben cumplirse para asegurar la calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios, en este caso, de los centros educativos. Además, existe otro con las zonas de radiación solar global media diaria. Estos mapas dejan claro que las zonas que sufren una mayor tensión por estos factores son las costas de todas las Islas, en el caso del plano centrado en las zonas térmicas, donde se nombra a estas áreas como zona Z. Además, Fuerteventura y Lanzarote se encuentran en una situación de desventaja en ambos aspectos, y la Consejería es consciente de que debe priorizar las acciones en estas áreas.

Renaturalización

Precisamente en estas zonas más críticas, el Plan de adaptación opta por la renaturalización de los espacios y que se resume como la creación de espacios verdes que rompan con el asfalto y el cemento habitual en estos edificios públicos para, así, crear zonas de sombra naturales y espacios vegetales. En esta línea, la Consejería de Educación prevé publicar una convocatoria pública alrededor del mes de octubre para que los centros que lo deseen puedan participar en esta fase de pilotaje.

Esta renaturalización se basa en la incorporación de nuevos hábitats que servirán, además, para el alojamiento a la fauna de la zona, por lo que se espera estimular la biodiversidad de las infraestructuras educativas. Este envoltorio natural servirá de protección a los recintos ante la radiación y, además, contribuirá a reducir el ruido. El plan de adaptación avanza que el catálogo de especies arbóreas a implementar priorizará la flora canaria. Se actuará primero en centros ubicados en las zonas térmicas que registran mayor temperatura media, así como a los que pertenecen a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible.

Sistemas adiabáticos

Junto a todo ello, el director general de Infraestructuras y Equipamientos nombra también la instalación de sistemas adiabáticos, en contraposición al aire acondicionado. Esta acción ya se está desarrollando en fase de pilotaje y, explica Iván González, presenta numerosas ventajas ya que "la instalación de aire acondicionado no está recomendado en los centros escolares desde el punto de vista técnico". Así, estos novedosos sistemas precisan de un análisis exhaustivo de los niveles de humedad de las aulas -lo que ya se está realizando a través de la instalación precisamente de esos sensores térmicos en los 120 centros educativos seleccionados-.

Frente al aire acondicionado, este sistema no requiere de energía adicional para enfriar el aire, no utiliza fluidos refrigerantes y se centra en hacer pasar el aire por unas membranas impregnadas de agua que reducen la temperatura del aire unos grados sin apenas coste. El director general anuncia, además, que se combinará la instalación de los sistemas bioclimáticos en los centros educativos con instalación de placas fotovoltaicas. Con la puesta en marcha de este proyecto piloto, se podrán recabar datos y experiencias para garantizar el éxito de futuras instalaciones.