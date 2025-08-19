Mágico atardecer de verano en Canarias: ¿por qué la calima es un buen aliado para hacer fotografías?

La actual ola de calor en Canarias ha estado acompañada durante varios días de calima, sobre todo en las islas de la provincia oriental. El polvo en suspensión puede tener efectos negativos en la salud, ya que afecta, principalmente, al sistema respiratorio e irrita las mucosas, agrava afecciones respiratorias preexistentes como asma y EPOC y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias.

Sin embargo, no todo es negativo en los días de calima. Es un buen recurso para los amantes de la fotografía y el vídeo.

El municipio de Tías, en Lanzarote, fue escenario hace un mes del nuevo trabajo que acaba de publicar en formato de vídeo timelapse en sus redes sociales el astrofotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina, en esta ocasión con la calima como protagonista.

Atardecer de verano con calima en Testeina, en el municipio lanzaroteño de Tías. / Gustavomedinaphoto.com

Un filtro natural

Medina destaca cómo la calima, habitual en Canarias, puede convertirse en el mejor aliado de quienes buscan retratar la belleza del atardecer (en el vídeo con efecto timelapse que acompaña esta información con fotografías realizadas en Testeina hace un mes) o el amanecer.

Según explica Medina, la calima actúa como un filtro natural que suaviza la intensidad de la luz solar. Esto permite, añade, que se pueda fotografiar el disco solar sin que la imagen salga sobreexpuesta o "quemada".

En condiciones habituales, capturar el sol al atardecer sería complicado, ya que la intensidad de su brillo dificultaría obtener una foto nítida y equilibrada.

La calima filtra la luz y ofrece la posibilidad de ver y fotografiar el sol de forma directa, tanto al amanecer como al atardecer, sin comprometer la calidad de la imagen.

Un fenómeno frecuente en Canarias

La calima es un fenómeno atmosférico característico del Archipiélago, producido por la llegada de polvo africano en suspensión. Más allá de las incomodidades que puede generar, profesionales como Gustavo Medina destacan su valor para la fotografía de paisajes en las Islas Canarias.

La calima en Canarias, lejos de ser solo un inconveniente, puede transformar los atardeceres y amaneceres, convirtiéndolos en un espectáculo ideal para los amantes de la fotografía y la naturaleza.