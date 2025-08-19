El mal estado del mar frustra un reto solidario por el Idic 15

Maica Santana tendrá que esperar un año más para poder cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar y defender una causa solidaria: potenciar la investigación sobre el síndrome Idic 15, la enfermedad rara que padece su sobrina Alejandra y que sufre una de cada 30.000 personas en el mundo. Esta grancanaria de 32 años, que reside en Valencia, tenía previsto completar una ruta de 14,5 kilómetros entre el 8 y el 17 de agosto con el fin de visibilizar también la patología. La idea era partir desde Tarifa y llegar al Puerto de Tánger, pero el mal estado del mar le ha impedido cumplir el reto.

Según cuenta, nada más llegar al punto de salida en Tarifa, la Asociación Cruce a Nado Estrecho de Gibraltar (Acneg), entidad responsable de coordinar la travesía, informó a todos los nadadores de que las condiciones meteorológicas no eran favorables. «Nos dijeron que no íbamos a poder lanzarnos al agua antes del día 14. La verdad es que la situación me puso muy nerviosa, pero tenía la esperanza de que fuera a mejorar el tiempo», anota. Sin embargo, lejos de mejorar, el estado del mar empeoró con el paso de los días, lo que la obligó a posponer el desafío.

«Desde la organización, nos comentaron que el verano había sido muy complicado y que habían tenido que anular muchos cruces. Cuando vi que se aproximaba la fecha límite y que no podía hacer nada, me sentí muy frustrada, pero confío en poder volver el próximo verano y no encontrarme con ninguna sorpresa», relata Santana.

Captación de fondos

Hay que recordar que la mujer había puesto en marcha una campaña de captación de fondos a través de la plataforma Gofundme. La acción, denominada Nadando por y para el Idic 15, arrancó el pasado 18 de mayo y, hasta la fecha del evento, había recaudado casi 6.000 euros.

«La cuenta bancaria a la que se destinan las aportaciones pertenece a la Asociación Nacional del Síndrome Idic 15. Hasta ahora, hemos reunido 5.925 euros, y la colecta estará abierta hasta final de mes», detalla la nadadora, que aclara que el dinero se destinará a la investigación y a las terapias que requieren los niños aquejados.

Maica Santana se había preparado a fondo para participar en esta aventura. Aunque practica natación desde la infancia, en mayo decidió empezar a intensificar sus entrenamientos. A partir de entonces, comenzó a nadar distancias más largas en piscina, se inscribió en travesías marítimas para adaptar su cuerpo a la temperatura del mar y reforzó el trabajo de fuerza en el gimnasio. Todo ese esfuerzo lo compaginó con la maternidad y su vida laboral, sin dejar a un lado ninguna de sus responsabilidades

«Los tres primeros días que estuve en Tarifa seguí entrenando en el mar. Cuando ya supe que no iba a ser posible vivir la experiencia, dejé de hacerlo y me resigné», admite.

En este viaje, la deportista, que ejerce de trabajadora social en un centro de día para menores y también desarrolla un proyecto de natación dirigido a niños con diversidad funcional, estuvo acompañada por su pareja, su madre, su hijo, su hermano y, por supuesto, su sobrina Alejandra. La pequeña fue diagnosticada del síndrome Idic 15 desde que era un bebé. Ahora, con 11 años, su movilidad se encuentra limitada y no puede hablar. Además, padece crisis epilépticas, tiene retraso intelectual, autismo e hipotonía -bajo tono muscular-.

«Intenté aprovechar el tiempo para poder visitar algunos lugares con ella. En realidad, ya tiene muchas ganas de volver al colegio porque le sienta muy mal perder las rutinas», comenta su tía, que mira hacia agosto de 2026 con la esperanza de conquistar su objetivo.