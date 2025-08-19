Más mujeres canarias recurren a la fecundación in vitro para tener hijos

Cada vez son más las mujeres canarias que recurren a la reproducción asistida para tener hijos. Al menos así lo cuenta la directora de la de la Unidad de Reproducción Humana del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), Delia Báez: «Las Islas han experimentado un aumento de mujeres que precisan de técnicas como la fecundación in vitro o la inseminación artificial para reproducirse».

Aunque lo destacable para Báez no es tanto el número de mujeres que acuden a estos servicios, sino el perfil concreto que reciben. Y es que hay varios tipos de personas que recurren a la reproducción asistida. Desde parejas heterosexuales con problemas de esterilidad —aquellas que no se quedan embarazadas después de un año intentándolo—, hasta pacientes oncológicos que acuden para preservar fertilidad antes de los tratamientos de quimio y radioterapia. «También tenemos tratamientos para pacientes transgéneros,personas con enfermedades inmunológicas como el lupus o parejas serodiscordantes —personas con enfermedades víricas como el VIH o la hepatitis B—», agrega la experta.

Perfil más común

"Lo que más nos encontramos son parejas homosexuales femeninas y mujeres que desean ser madres en soledad", explica. Y es que cada vez es más usual ver como la edad de embarazo tiende a ser más tardía. «Muchas mujeres se dan cuenta de que ya no están en el mejor momento para tener hijos y ahí es cuando deciden acudir a nuestros servicios», aclara. De hecho, una de cada diez madres canarias da a luz con más de 40 años, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac)

Báez recuerda que el factor pronóstico para las mujeres es la edad y señala que la década de los veinte es la mejor etapa para reproducirse, sobre todo en mujeres. Aunque es consciente de la tendencia que existe a retrasar este momento y señala que hasta los 35 años es una edad aceptable. Para los hombres, por el contrario, la edad es más avanzada.

Rango de edad

Los servicios de reproducción asistida que recogen la cartera de la Seguridad Social establecen que la edad máxima en mujeres es de 40 años. Para los hombres, hasta los 55. Este acotamiento no es por cuestiones económicas, sino por pronóstico. «La tasa de embarazo en mujeres por encima de los 39 años es francamente baja y la mayoría acaba acudiendo a programas de recepción de óvulos donados», señala. Una práctica poco habitual en la sanidad pública.

Los hospitales públicos registraron en el último año hasta 430 inseminaciones artificiales y 1086 fecundaciones in vitro. Y es que ambas técnicas parecen ser las más sonadas para quienes no conocen en profundidad la actividad reproductiva. Pero lo cierto es que hay mucha más actividad. La Unidad de Reproducción Humana del HUC realiza, además de estos dos tipos, microinyecciones espermáticas, cultivos prolongados, donación de ovocitos y el tratamiento de parejas serodiscordantes. Asimismo, permiten la congelación de gametos, embriones y tejido ovárico en el entorno de la preservación de la fertilidad.

Preservación de la fertilidad

Existen dos conceptos referidos a esto último. Por un lado, está la preservación de la fertilidad social, que es aquel grupo de mujeres que optan por mantener congelados sus óvulos para retrasar la maternidad sin causa médica. Y por otro, la preservación de la fertilidad que admite la sanidad pública. "Muchas personas, antes de recibir algún tratamiento tóxico para sus órganos reproductores, deciden conservar óvulos y espermatozoides, o tejido ovárico si se trata de niñas", explica Báez.

El HUC llegó incluso a alcanzar las 18.000 fecundaciones in vitro en el último mes. Aunque lo más novedoso que sucede en esta Unidad no es ninguna de las técnicas anteriores, sino el Diagnóstico Genético Preimplantacional. Se trata de una práctica que realizan desde hace tres años y se enfoca en dos perfiles distintos. "El primer grupo está constituido por personas portadoras de enfermedades genéticas que acuden al programa para seleccionar embriones que no sean portadores de dicha mutación", señala.

Y el segundo, explica, está formado por parejas con niños afectados por enfermedades que no son tratables o que no encuentran un donante vivo —normalmente son patologías hematológicas. "Aquí se realiza el diagnóstico genético preimplantacional con embrión histocompatible, que no es otra cosa que seleccionar un niño que nazca sin la mutación y, que además, sea histocompatible con el hermano enfermo". Esta técnica es comúnmente conocida como niño medicamento, aunque para Baéz es un error denominarla así.

Proceso

No obstante, antes de realizar cualquier actividad es necesario un análisis previo de cada caso. "Lo primero que hacemos es recibir a la persona interesada, o bien a través del médico de cabecera, o por consultas virtuales derivadas de otros hospitales públicos de las Islas", cuenta. El HUC es centro de referencia en Canarias para este tipo de técnicas, menos para Gran Canaria porque también cuenta con estos servicios. De hecho, el Hospital Universitario Materno-Infantil realizó 200 inseminaciones artificales y 500 fecundaciones in vitro en el último año.

"Una vez que llega la persona interesada se le aplica el protocolo de estudio y comienzan las pruebas", continúa. Así, desde la Unidad consiguen establecer un diagnóstico y averiguar la causa de la esterilidad. "Una vez constituido esto se procede a acudir al comité. Allí se escoge la técnica más adecuada y comienza al tratamiento", concluye.