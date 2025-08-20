Ni Carla Barber ni Eugenia Santana: esta es la miss nacida en Gran Canaria más famosa en todo el mundo

En el mundo de los certámenes de belleza abundan historias de ganadoras que brillaron un tiempo y luego se alejaron de los focos.

Sin embargo, hay excepciones que transformaron una corona en una carrera artística sólida, conquistando no solo al público local sino también al internacional.

Ese es el caso de una canaria que pasó de desfilar en pasarelas españolas a convertirse en rostro habitual de telenovelas en México y Estados Unidos: Frances (Paquita) Ondiviela.

Miss España 1980

Hablar de Ondiviela es repasar cuatro décadas de trabajo en la pantalla hispana. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria y coronada Miss España 1980, convirtió un título de belleza en una trayectoria televisiva y cinematográfica sostenida entre España, México y la TV hispana de EE. UU. (Univision/Telemundo).

Es, con diferencia, la miss nacida en Gran Canaria con la filmografía más amplia y constante. También la más conocida en todo el mundo, aunque las nuevas generaciones apenas sepan su nombre.

Tras su coronación, Ondiviela dio el salto a la televisión como azafata en el programa de TVE “Un, dos, tres… responda otra vez”, donde se la acreditaba como Pat Ondiviela. En paralelo debutó en el cine con “Jugando con la muerte”, y encadenó varios títulos españoles de la época.

Mudanza a México

A mediados de los años 80 se trasladó a México, donde estudió interpretación y arrancó una carrera imparable: primero en “La hora marcada” (1986) y enseguida en telenovelas Televisa de enorme alcance como “El pecado de Oyuki”, “Simplemente María”, “Alcanzar una estrella”, “La pícara soñadora”, “El abuelo y yo” y “Entre la vida y la muerte”.

De aquellos años data también su recordada participación en “Marimar”, donde interpretó a Brenda Icaza, un personaje secundario pero muy visible en una de las telenovelas mexicanas más exitosas y exportadas de los años 90, protagonizada por Thalía. Este papel le dio proyección internacional inicial.

Con el tiempo, Ondiviela amplió registros y mercados. Entre sus papeles más reconocibles figuran “Luz Clarita”, “Gata salvaje” o “La fea más bella”.

Si nos atenemos a la relevancia de sus personajes y al impacto de cada producción, sus otros dos proyectos más importantes han sido “Un refugio para el amor”, en la que encarnó a la villana Julieta “July” Williams y le dio mayor reconocimiento entre el público hispano de México y EE. UU, y, más recientmente, “Diseñando tu amor” como Yolanda Pratas, nuevamente una antagonista clave.

Antes de centrarse casi por completo en televisión, Ondiviela participó en títulos de cine como “Latidos de pánico”, “J.R. contraataca”, “Juana la loca… de vez en cuando” o “El Cid cabreador”.

¿Cómo se compara con otras misses?

Eugenia Santana (Las Palmas, Miss España 1992) tuvo una incursión breve como actriz en “Tres hijos para mí solo” y se desenvolvió sobre todo como presentadora (El gran juego de la oca, Verano 3, Grand Prix), además de realities.

Carla Barber (Las Palmas, Miss Universo España 2015) ha desarrollado su carrera principal en la medicina estética y en realities como “Supervivientes 2016”, sin filmografía actoral en series o cine.

Entre las Miss España no nacidas en Canarias, quizá la única que puede compararse de algún modo con Ondiviela por su salto a la ficción internacional es Lorena Bernal, coronada en 1999.

Sin embargo, su trayectoria difiere en varios aspectos: aunque criada en San Sebastián, nació en Argentina, y sus incursiones en series de gran alcance (“CSI: Miami”, “Chuck” o el drama médico “The Good Doctor”) han sido más puntuales que la prolongada carrera de Ondiviela en México y EE. UU.

Sin salir de España el otro ejemplo fue Amparo Muñoz. Fue protagonista en películas de Vicente Aranda, Pilar Miró o Eloy de la Iglesia. También destacó en la cinta de Carlos Saura "Mamá cumple 100 años", nominada al Óscar a Mejor Película Internacional y premiada en San Sebastián, donde su interpretación le valió un galardón como Mejor Actriz Secundaria en Bruselas.

Versatilidad y profesionalismo

La trayectoria de estos grandes referentes del mundo de las pasarelas españolas demuestra que no todas las coronas se marchitan con el tiempo.

Mientras muchas reinas de la belleza quedan en el recuerdo de un año concreto, Frances Ondiviela ha sabido reinventarse y mantenerse en pantalla durante más de cuatro décadas.

De Gran Canaria a México, de la pasarela a las telenovelas que conquistaron audiencias en todo el mundo hispano, su nombre se ha convertido en sinónimo de constancia, versatilidad y profesionalismo. Hoy, con una carrera que sigue sumando proyectos, su historia es también un recordatorio de que la verdadera trascendencia no está en el título ganado, sino en lo que se construye después.