La Consejería de Universidades amplía, hasta el 11 de septiembre, el plazo de solicitud de las ayudas al desplazamiento para estudiantes universitarios del curso 2024/25
La prórroga permitirá que más estudiantes puedan completar la tramitación de estas ayudas, destinadas a compensar los gastos de movilidad académica
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, ha ampliado hasta el 11 de septiembre de 2025 el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas al desplazamiento correspondientes al curso académico 2024/2025, dirigidas a estudiantes que han debido cursar estudios oficiales de Grado o Máster fuera de su isla de residencia habitual.
El objetivo de estas ayudas es compensar los gastos derivados de la movilidad académica y reconocer el esfuerzo económico que supone para muchas familias el acceso a la formación superior en condiciones de igualdad.
Sin obstáculos
La consejera Migdalia Machín subrayó que "extender el plazo facilita que más estudiantes puedan formalizar su solicitud y asegura que la administración pueda responder con eficacia. Con estas medidas seguimos garantizando que la insularidad no se convierta en un obstáculo para acceder a los estudios universitarios".
Las ayudas cubren desplazamientos interinsulares, así como los realizados a centros universitarios de la Península y de otros países europeos en el marco del programa Erasmus+, cuando no existiera oferta académica en la isla de residencia o no se hubiera obtenido plaza en ella.
- Ramírez y el fichaje imposible de McBurnie por la UD Las Palmas: 'A Oli le respetábamos el contrato y quería venir, pero deciden los agentes
- Una década y media a la espera del enlace de Almatriche a Siete Palmas
- Maricas, sanitarios y aceptados
- Bahía Mar, el paseo del olvido en la costa de Telde
- Ni La Habana ni Canarias: este rincón sabe a los dos mundos y está en Gran Canaria
- La Vará del Pescao de Arinaga se refuerza y se prohíbe el vidrio en verbenas
- Zumba, patchwork y fotografía: algunos de los 136 talleres que ofrece la Universidad Popular a partir de septiembre
- Álvaro Recoba se enamora de la UD Las Palmas: 'Esto es muy lindo y hay que hacer historia