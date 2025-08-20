La Consejería de Universidades amplía, hasta el 11 de septiembre, el plazo de solicitud de las ayudas al desplazamiento para estudiantes universitarios del curso 2024/25

La prórroga permitirá que más estudiantes puedan completar la tramitación de estas ayudas, destinadas a compensar los gastos de movilidad académica

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, ha ampliado hasta el 11 de septiembre de 2025 el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas al desplazamiento correspondientes al curso académico 2024/2025, dirigidas a estudiantes que han debido cursar estudios oficiales de Grado o Máster fuera de su isla de residencia habitual.

El objetivo de estas ayudas es compensar los gastos derivados de la movilidad académica y reconocer el esfuerzo económico que supone para muchas familias el acceso a la formación superior en condiciones de igualdad.

Sin obstáculos

La consejera Migdalia Machín subrayó que "extender el plazo facilita que más estudiantes puedan formalizar su solicitud y asegura que la administración pueda responder con eficacia. Con estas medidas seguimos garantizando que la insularidad no se convierta en un obstáculo para acceder a los estudios universitarios".

Las ayudas cubren desplazamientos interinsulares, así como los realizados a centros universitarios de la Península y de otros países europeos en el marco del programa Erasmus+, cuando no existiera oferta académica en la isla de residencia o no se hubiera obtenido plaza en ella.

El Hospital Doctor Negrín supera los treinta trasplantes de pulmón tras dos años desde la puesta en marcha del Programa Regional

Retrato sociológico del récord de los 23.006 socios de la UD Las Palmas: me abono por el escudo, por la cartera o para olvidar a mi ex

El gobierno de Canarias plantea a la UE un despliegue “significativo” de Frontex en las islas con medios aéreos y marítimos

Gran Canaria en alerta: doce sanciones por conductas de riesgo en zonas forestales durante la ola de calor

Gamescom 2025: World of Tanks presenta su actualización 2.0 y un nuevo título independiente World of Tanks HEAT

Lopesan apuesta por una coctelería de vanguardia con productos Kilómetro Cero

¿Qué significan estos símbolos que hay en las etiquetas de Zara? Este es el significado de las formas que verás estas rebajas

