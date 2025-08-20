Federico Gómez & Asociados: excelencia jurídica al servicio de las víctimas de accidentes de tráfico en Las Palmas

En un momento tan delicado como es sufrir un accidente de tráfico, contar con un respaldo legal sólido, especializado y humano marca una diferencia crucial. En Las Palmas de Gran Canaria, Federico Gómez & Asociados se ha consolidado como uno de los despachos de referencia en este ámbito, ofreciendo un servicio centrado exclusivamente en la reclamación de indemnizaciones y la defensa de los derechos de las víctimas.

Especialización como sello de garantía

A diferencia de muchos despachos generalistas, Federico Gómez & Asociados ha apostado por la especialización. Su actividad se enfoca de forma exclusiva en accidentes de tráfico, lo que les permite ofrecer una respuesta ágil, experta y personalizada. Su profundo conocimiento del sector asegurador, de la normativa aplicable y de los procedimientos judiciales y extrajudiciales les permite maximizar las posibilidades de éxito en cada caso.

Este enfoque especializado les permite abordar situaciones complejas: atropellos, colisiones, lesiones graves, secuelas permanentes y todo tipo de perjuicios derivados de un accidente.

Compromiso personal y trato directo

El despacho está dirigido por el abogado Federico Gómez López, cuya trayectoria y liderazgo garantizan un alto estándar de calidad en cada asunto. El equipo ofrece un seguimiento continuo, cercano y transparente, cuidando especialmente el trato directo con el cliente: sin intermediarios, sin procesos despersonalizados.

Desde la primera consulta —que es gratuita—, el cliente recibe asesoramiento claro, información precisa sobre sus derechos y una hoja de ruta adaptada a su situación particular. Además, trabajan bajo el principio de “no ganar, no cobrar”, lo que elimina cualquier riesgo económico para la persona afectada.

Dispone además de una hora de parking gratis en el mismo edificio.

Rigor, experiencia y resultados

Con más de 20 años de experiencia, el despacho ha gestionado con éxito numerosos procedimientos de reclamación por vía amistosa y judicial. Su tasa de resoluciones favorables y la satisfacción de sus clientes avalan una trayectoria construida con seriedad, dedicación y resultados.

El despacho se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria y atiende con cita previa.

Más información en:

Web:

www.abogadofedericogomezlopez.com

Teléfono de contacto:

+34 928 225 772 / +34 928 277 073

Mail:

Dpto. Jurídico: federicogomez@fegolop.com

Dpto. Administración: administracion@fegolop.com

Federico Gómez & Asociados representa una opción de confianza para quienes buscan un servicio legal especializado, comprometido y eficaz tras un accidente de tráfico. Un despacho donde la experiencia profesional se combina con la atención humana, y donde cada caso se defiende con rigor y responsabilidad.