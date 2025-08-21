Un juramento y una profecía cumplida: el triángulo amoroso que marcó la conquista de La Palma

Hay un relato que aún hoy late en La Palma que se enreda entre memoria, crónicas y literatura hasta que cuesta separar qué fue hecho y qué fue deseo.

Los cronistas del siglo XVI fijaron la conquista, el siglo XIX puso palabras nuevas a rumores viejos y el siglo XX los convirtió en identidad: el triángulo amoroso entre Acerina y los benahoaritas Tanausú y Mayantigo.

La historia

Aceró, la muralla natural de la actual Caldera de Taburiente, era el dominio de Tanausú, caudillo orgulloso y difícil de batir.

Mayantigo, guerrero de prestigio, compartía poder y respeto en la isla. Ambos, dice la tradición, pretendían a Acerina, una mujer de la Caldera cuya belleza y carácter igualaban al paisaje.

Durante tiempo compitieron sin declararse la guerra. Fue la propia Acerina quien, según el romance, los citó en el llano de Taburiente para que juraran no atacarse y acatar su elección: eligió a Tanausú, y entonces Mayatingo lanzó una profecía sobre Acerina y él mismo que acabaría cumpliéndose.

Vacaguaré

La conquista avanzó. Fernández de Lugo pactó con Tanausú una entrevista que terminó en trampa y captura. Camino a Castilla, el benahoarita, prisionero y en huelga de hambre, murió en la travesía, con la palabra “¡Vacaguaré!” (“quiero morir”) convertida en grito mítico.

En la orilla palmera, Acerina habría pedido a Mayantigo que la emparedara viva en una cueva para guardar la fidelidad a su elección.

Él, consumido por la misma pena, acabaría internándose también. Así, afirma la profecía del cuento, “una misma gruta sería la morada de Mayantigo y Acerina”.

Qué está documentado

Tanausú existió: fue el líder indígena de Aceró en los años finales de la conquista igual que Mayantigo. No aparece en ellas como rival amoroso de nadie.

Aceró es un topónimo prehispánico, la Caldera de Taburiente, históricamente descrito como “lugar fuerte, invulnerable”, lo que encaja con su geografía.

Acerina (el nombre) no figura en las crónicas del XVI. Entra por primera vez en letra impresa en 1862, cuando Benigno Carballo Wangüemert dice haber oído en la Caldera un romance tradicional que ya menciona a Acerina y la rivalidad Tanausú–Mayantigo.

Novelización

En 1863, Antonio Rodríguez López noveló la historia en ¡Vacaguaré! (leyenda palmera), fijando escenas como el juramento y el emparedamiento.

No hay actas ni documentos del XVI que confirmen a Acerina ni el pacto amoroso. El triángulo entre Acerina, Tanausú y Mayantigo no funciona tanto como un simple cuento de amores contrariados sino como la forma en que una isla procesa su historia.

La Caldera sigue ahí, alta e invulnerable, y mientras Tanausú y Mayantigo pertenecen a la historia, Acerina habita en la leyenda.