Violencia Machista
Canarias, cuarta región en casos activos de violencia machista
El Archipiélago cuenta con 6.655 mujeres en situación de violencia registradas en el Sistema VioGén, mientras que el número de llamadas al 016 desciende un 11% con respecto al año pasado
Canarias cuenta con 6.655 casos activos de violencia machista registrados en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género [Sistema VioGén] del Ministerio del Interior hasta el pasado 31 de julio, lo que la sitúa como la cuarta comunidad española con mayor número de mujeres en situación de violencia o de riesgo inscritas en este recurso estatal para su seguimiento, seguridad y protección.
El cómputo nacional asciende a 104.187 casos activos de violencia de género en toda España, de los que 17 se encuentran en riesgo extremo, 1.070 en alto, 14.328 en medio y 88.772 en bajo. Por comunidades, el mayor número de casos activos se sitúa en Andalucía, con 26.840; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.640; la Comunidad de Madrid, con 13.038; Canarias, con 6.655; Galicia, con 6.176; Castilla-La Mancha, con 5.653; Murcia, con 5.672; Castilla y León, con 5.446; Baleares, con 4.316; Extremadura, con 2.914; Aragón, con 2.504; Asturias, con 2.174; Navarra, con 2.095; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 959; Ceuta, con 276; y Melilla, con 234. Por tanto, Canarias conforma actualmente el 6,4% de casos activos de todo el territorio.
VioGén 2
Los datos de Interior también revelan que un total de 53.866mujeres registradas en VioGén tienen además menores a su cargo, lo que se traduce en más de la mitad -51,7%- de los casos activos en todo el país.
En cuanto a las edades de las víctimas, Interior desgrana las siguientas cifras: 1.372 son mujeres menores de 18 años; 26.107 de 18 a 30; 48.386 de 31 a 45; 25.890 de 46 a 64; y 2.432 de 65 o más.
El Sistema VioGén se puso en marcha en 2007, dotado de un conjunto de herramientas tecnológicas innovadoras para administrar las evaluaciones de riesgo de las mujeres víctimas, así como llevar a cabo el seguimiento de cada caso y la implementación de las medidas de seguridad y protección policial acordes con los niveles de riesgo resultantes.
Desde entonces, este recurso ha protegido a más de 700.000 mujeres. Sin embargo, los asesinatos de víctimas que habían denunciado y estaban en el sistema pusieron de manifiesto las brechas de seguridad, fallos de valoración del riesgo o de coordinación que impidió protegerlas.
Por este motivo, el pasado enero de este año se llevó a cabo la renovación de VioGén y su trasformación en VioGén 2, que incorpora incorpora mejoras de carácter técnico y funcional a distintos niveles que permiten incrementar la gestión práctica, mejorar los canales de colaboración con otras instituciones e interconectar bases de datos relacionadas con la lucha contra la violencia de género.
Descenso de llamadas al 016
Por otra parte, el teléfono gratuito de confidencial de atención e información a las víctimas de violencia machista, el 016, recibió entre enero y junio de este año un total de 3.360 llamadas desde Canarias, lo que supone un descenso del 11% respecto al mismo periodo de 2024, cuando este servicio recibió 3.774 llamadas, según los datos suministrados el pasado martes por el Instituto Canario de Estadística (Istac).
Así, entre enero y junio de 2025, 3.360 personas llamaron al 016 en el Archipiélago, de las cuales el 77,7% -hasta 2.610- fueron las propias usuarias del servicio, mientras que otro 18% -correspondiente a 606 contactos- se refiere a algún familiar o persona allegada.
Por provincias, entre enero y junio de este año se recibieron 1.613 llamadas desde Las Palmas, mientras que 1.747 procedieron de Santa Cruz de Tenerife, según recoge el Istac.
