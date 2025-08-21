Canarias forma a casi 150 sanitarios especialistas más al año que antes de la pandemia
El Archipiélago ofertará en 2026 un total de 465 plazas de formación especializada como el MIR, cinco más que el año anterior
Canarias ya forma a 141 sanitarios especialistas más al año que antes de la pandemia. Este año, el Archipiélago ofertará un total de 465 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), cinco más que el año anterior y un aumento del 43% con respecto a su oferta previa a la irrupción del covid: 324 plazas.
En esta ocasión, el Archipiélago ha apostado por crear nuevas plazas de formación en Inmunología y en la recién aprobada Medicina de Urgencias y Emergencias, en las que ofertará una y tres plazas, respectivamente. Canarias también aumentará las plazas en enfermería del trabajo, medicina del trabajo, medicina familiar y comunitaria, microbiología y parasitología, neurocirugía, neurología y radiodiagnóstico.
Por contra, reducirá plazas de formación en enfermería pediátrica, farmacia hospitalaria, neurofisiología clínica, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica, cirugía cardiovascular y cirugía torácica. Estas dos últimas especialidades se quedarán sin nuevos residentes este año.
¿Cuándo será el examen?
La celebración del ejercicio tendrá lugar el día 24 de enero de 2026. A las 13:30 horas (12:30 horas en la Comunidad Autónoma de Canarias) del día señalado para la celebración del ejercicio, se procederá al llamamiento e identificación de las personas convocadas en cada mesa de examen. Terminado el llamamiento y a partir de las 14:00 horas (13:00 horas en la Comunidad Autónoma de Canarias) comenzará el ejercicio.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- No es un decorado de Juego de Tronos: así son las piscinas de Gran Canaria que parecen un castillo
- La Vará del Pescao de Arinaga se refuerza y se prohíbe el vidrio en verbenas
- Federico Grillo: «Los estragos de los incendios de la Península se podrían haber evitado»
- De familia irlandesa y sangre isleña: así es como un canario se convirtió en presidente de España cuatro veces
- Idaira Trujillo, enferma de hidradenitis supurativa: «No puedo hacer una vida normal»
- Capitán Álex Suárez: la primera víctima de la regeneración de Luis García en la UD Las Palmas
- Una vecina de Arrecife muere sin poder regresar a su casa tras la trágica muerte de su hijo y 16 años de abandono institucional: la historia de Candelaria Díaz
- El oleaje en Roque Prieto frustra los planes de los bañistas y pescadores