Canarias forma a casi 150 sanitarios especialistas más al año que antes de la pandemia

Canarias ya forma a 141 sanitarios especialistas más al año que antes de la pandemia. Este año, el Archipiélago ofertará un total de 465 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), cinco más que el año anterior y un aumento del 43% con respecto a su oferta previa a la irrupción del covid: 324 plazas.

En esta ocasión, el Archipiélago ha apostado por crear nuevas plazas de formación en Inmunología y en la recién aprobada Medicina de Urgencias y Emergencias, en las que ofertará una y tres plazas, respectivamente. Canarias también aumentará las plazas en enfermería del trabajo, medicina del trabajo, medicina familiar y comunitaria, microbiología y parasitología, neurocirugía, neurología y radiodiagnóstico.

Por contra, reducirá plazas de formación en enfermería pediátrica, farmacia hospitalaria, neurofisiología clínica, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica, cirugía cardiovascular y cirugía torácica. Estas dos últimas especialidades se quedarán sin nuevos residentes este año.

¿Cuándo será el examen?

La celebración del ejercicio tendrá lugar el día 24 de enero de 2026. A las 13:30 horas (12:30 horas en la Comunidad Autónoma de Canarias) del día señalado para la celebración del ejercicio, se procederá al llamamiento e identificación de las personas convocadas en cada mesa de examen. Terminado el llamamiento y a partir de las 14:00 horas (13:00 horas en la Comunidad Autónoma de Canarias) comenzará el ejercicio.

