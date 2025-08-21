Aviso de la DGT este verano: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas en España ya están en vigor
Desde enero de 2025, las siguientes medidas ya son obligatorias
La carretera sigue siendo un escenario desigual: mientras los coches cuentan con carrocería y sistemas de seguridad avanzados, motoristas y ciclistas se enfrentan cada día a una vulnerabilidad extrema. El año 2024 cerró con un balance trágico: 286 motoristas y 46 ciclistas fallecieron en accidentes de tráfico.
Ante esta realidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un paquete de ocho nuevas normas que ya están en vigor en 2025. No se trata de una simple lista de prohibiciones, sino de un cambio de paradigma que busca reforzar la protección personal, mejorar la visibilidad y adaptar la circulación a la realidad de las calles y carreteras.
Cambios clave para motoristas
Los motoristas son uno de los colectivos más golpeados por la siniestralidad. Desde enero de 2025, las siguientes medidas ya son obligatorias:
- Cascos integrales o modulares: desaparece la opción de los cascos abiertos para garantizar una protección completa de cráneo y mandíbula.
- Guantes de protección homologados: imprescindibles para evitar lesiones graves en manos y muñecas.
- Elementos reflectantes: deben ser visibles a 150 metros en condiciones adversas o de noche.
- Más horas de práctica en tráfico real: desde julio, las autoescuelas deben ofrecer más formación en vías abiertas para preparar mejor a los futuros motoristas.
- Uso del arcén en atascos: aún en fase de implantación, se permitirá circular por el arcén a un máximo de 30 km/h, siempre cediendo prioridad a ambulancias y vehículos de emergencia.
Además, la DGT promueve el uso del airbag para motoristas, un dispositivo que se activa en milésimas de segundo en caso de caída y protege cuello, pecho y espalda.
Novedades para ciclistas
El colectivo más frágil de la movilidad también gana protagonismo en este nuevo marco regulatorio:
- Reflectantes obligatorios con visibilidad a 150 metros en situaciones de baja luminosidad.
- Circular por el centro del carril en calles de 30 km/h, para obligar a los coches a adelantar con un cambio de carril completo y respetar el 1,5 metros de distancia.
- Circulación en sentido contrario en vías urbanas de 30 km/h durante atascos.
- Grupos en paralelo: podrán ocupar hasta dos carriles, siempre pegados al margen derecho, aumentando su visibilidad y seguridad colectiva.
Un giro hacia la convivencia vial
Estas medidas no buscan únicamente sancionar, sino fomentar una convivencia más segura en la carretera. La clave, según la DGT, está en la corresponsabilidad: motoristas y ciclistas deben cumplir con las nuevas obligaciones, mientras que los conductores de coches deben aprender a respetar estos nuevos espacios de circulación.
El objetivo final es ambicioso pero claro: reducir drásticamente la siniestralidad y transformar las carreteras en un entorno menos hostil para los más vulnerables.
