La helisuperficie del HUC acogió 211 aterrizajes de los helicópteros del SUC durante 2024

La helisuperficie del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, acogió 211 operaciones de los helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC) durante el año 2024. Durante el primer semestre de este año, el número de aterrizajes ascendió a 109.

La tipología de la mayoría de los traslados ha sido de urgencias y tipo cardiológico. Cincuenta y dos de los pacientes que llegaron en helicóptero fueron a Urgencias y 48 a Coronarias.

Enero fue el mes de más actividad con 23 aterrizajes seguido de noviembre con 21. Febrero fue el mes con menos, con 9 aterrizajes.

Destacar que la mayor parte, en concreto 169 pacientes, procedían de La Palma, 7 de La Gomera, 11 de El Hierro, 13 de algún lugar de Tenerife, 8 de Gran Canaria y uno de Lanzarote.

Ventajas

La posibilidad que presenta el desplazamiento de enfermos al Hospital por vía aérea agiliza notablemente la intervención médica en los casos de emergencia. En estos supuestos, el paciente es conducido a través de la Torre sobre la que está construida el helipuerto al servicio de Urgencias.

La ubicación del Helipuerto y la estructura de la Torre permiten trasladar al paciente en unos pocos minutos a cualquier área del centro hospitalario y conecta directamente con los servicios de UVI, Urgencias y Quirófanos.servicio de Seguridad del HUC es el encargado de establecer el dispositivo para la recepción y despegue del helicóptero.

Para ello realiza, además de cuestiones técnicas relativas a la operatividad de la helisuperficie, una labor de coordinación tanto con el CECOES-112, como con el personal sanitario del centro hospitalario a quién va dirigido el paciente.

Helipuerto / LP/DLP

En este sentido, el personal de Seguridad dispone de una preparación específica para garantizar la operatividad del helipuerto incluida la respuesta ante un posible accidente del helicóptero, activándose en este caso el Plan de Emergencias Específico de la Helisuperficie.

Protocolo

El Protocolo de Recepción del Helicóptero se activa desde que se recibe una llamada del coordinador sanitario del SUC presente en la sala del CECOES 1-1-2 avisando del traslado del paciente, estando en condiciones normales todo preparado para el aterrizaje del helicóptero en diez minutos como máximo, tiempo necesario para verificar las condiciones de seguridad, conectar la iluminación e informar de la dirección y velocidad del viento a la tripulación del helicóptero, entre otras cuestiones

Simultáneamente, se localiza al personal sanitario del servicio de destino para que acudan a la helisuperficie a recibir y recoger al paciente para su traslado inmediato. La estructura del edificio donde está instalada la helisuperficie permite el traslado del paciente empleando sólo unos pocos minutos dado que la helisuperficie conecta directamente con todas las plantas de hospitalización del HUC y con los Servicios de UVI, Urgencias y Quirófanos.