El murciélago orejudo canario, el único mamífero autóctono de Canarias en peligro de extinción

El murciélago orejudo canario (Plecotus teneriffae) es una de las joyas menos conocidas de la biodiversidad del archipiélago. Se trata del único mamífero autóctono y endémico de Canarias, y está considerado en peligro de extinción. A pesar de su importancia ecológica, aún es una especie poco visible para la ciudadanía, pues habita en rincones inaccesibles y se mueve solo de noche.

Con una longitud corporal que oscila entre los 40 y 46 mm, este murciélago de tamaño medio destaca por sus enormes orejas, que pueden alcanzar los 40 mm y que le dan su nombre común. El pelaje es de color marrón muy oscuro, ligeramente más claro en ejemplares jóvenes. Las hembras son, en general, de mayor tamaño que los machos.

A diferencia de otros animales, el murciélago orejudo ha desarrollado un agudo sistema de ecolocación: emite ultrasonidos que rebotan en su entorno y le permiten orientarse y cazar insectos en completa oscuridad. Este sistema es similar al sonar de submarinos y barcos, y solo lo poseen otros pocos mamíferos como los delfines y los cachalotes, además de algunas aves.

Dieta y comportamiento

Este murciélago es insectívoro y se alimenta principalmente de mariposas nocturnas, palomillas y polillas, que captura durante sus vuelos nocturnos. Durante los meses de invierno hiberna, adaptándose a las condiciones climáticas y a la escasez de alimento en esa época.

En cuanto a la reproducción, el celo suele ocurrir a finales del verano, concretamente en septiembre. Como buen mamífero, las crías nacen vivas y son alimentadas con leche materna.

El murciélago orejudo canario prefiere hábitats boscosos como los pinares, los montes mixtos y el monteverde. Dentro de este último, se localiza principalmente en la zona de fayal-brezal, aunque también puede encontrarse en sectores de laurisilva.

Para descansar y protegerse durante el día, escoge refugios subterráneos como cuevas húmedas y tubos volcánicos, tan abundantes en las Islas Canarias. También se han detectado colonias en grietas de barrancos y, ocasionalmente, en edificaciones humanas. De hecho, hay registros de una colonia que habitó en los huecos de los bloques de una casa en La Palma.

Su rango altitudinal es muy amplio, ya que puede encontrarse desde 100 hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar, lo que demuestra su capacidad de adaptación a distintos microclimas de las islas.

Distribución geográfica

Aunque en el pasado se pensó que esta especie podía estar más extendida, hoy se sabe que el murciélago orejudo canario es un endemismo de Tenerife, con poblaciones confirmadas también en La Palma y El Hierro.

En Tenerife, se encuentra en zonas como el Parque Nacional del Teide, así como en municipios como La Matanza, La Orotava, Vilaflor, Guía de Isora y San Juan de La Rambla. En La Palma y El Hierro su presencia también está documentada, aunque no se conoce con exactitud el número de ejemplares. En La Gomera, hay sospechas de su presencia, aunque no se ha confirmado científicamente.

El estado de conservación del murciélago orejudo canario es crítico. Las principales amenazas incluyen:

Pérdida de hábitat , debido a la urbanización y el cambio de usos del suelo.

, debido a la urbanización y el cambio de usos del suelo. Contaminación lumínica , que interfiere con su actividad nocturna.

, que interfiere con su actividad nocturna. Perturbación de refugios , tanto por actividades humanas como por turismo en zonas de cuevas.

, tanto por actividades humanas como por turismo en zonas de cuevas. Cambio climático, que afecta a sus fuentes de alimento y a la estabilidad de sus refugios.

Pese a estos riesgos, aún no se han implementado suficientes medidas de conservación específicas, y su estudio sigue siendo limitado. La falta de conocimiento sobre su número exacto y su biología dificulta el diseño de planes de protección eficaces.