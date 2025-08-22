El Hospital Doctor Negrín forma a alrededor de un millar de alumnos en prácticas durante 2024

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha formado en 2024 a un total de 996 alumnos. El centro hospitalario cuenta con una larga tradición docente, impartiendo formación a estudiantes universitarios y no universitarios, procedentes de disciplinas sanitarias y no sanitarias.

En el área médica, 286 estudiantes realizaron prácticas en el Hospital durante el año 2024, de los que un total de 275 procedían de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el resto de otros centros universitarios. En lo que respecta al área de Enfermería, 701 alumnos recibieron formación pregrado en este centro hospitalario: 407 de Enfermería, 61 de Auxiliar de Enfermería, 157 de Fisioterapia, tres de Dietética y Nutrición, 53 de Técnicos y 20 de otras universidades. Por otro lado, en el área de Gestión y Servicios Generales, nueve personas realizaron prácticas en 2024 pertenecientes a diversas áreas, como administración y gestión administrativa, electricidad y electrónica, además de electromedicina clínica.

Los estudiantes de Medicina rotan cada curso académico por diferentes servicios médicos y quirúrgicos del Hospital, mientras que los alumnos de la división de Enfermería comienzan a realizar sus prácticas a partir de segundo curso; rotando también por diferentes áreas del centro hospitalario. Por otro lado, el período de prácticas de los alumnos de Fisioterapia se desarrolla en el servicio de Rehabilitación del centro hospitalario.