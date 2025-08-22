La incidencia del Covid-19 baja por primera vez en Canarias desde junio

La incidencia del Covid-19 ha descendido en Canarias por primera vez desde la segunda semana de junio, cuando la tasa se situó en seis casos por cada 100.000 habitantes, solo 0,1 puntos menos que en los siete días previos. Según los datos del último informe de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), la circulación de la afección quedó cifrada la semana pasada en 30,1 cuadros por cada 100.000 personas, lo que se traduce en una disminución de 8,4 puntos con respecto al balance anterior.

Sin embargo, tal y como confirmó el pasado lunes a este medio el director general de Salud Pública del SCS, José Díaz-Flores, se sospecha que la incidencia es mayor. “Como la enfermedad está cursando de forma leve, muchas personas se automedican y no acuden a los centros de salud ni a los hospitales», comentó.

Según informó la misma fuente, ahora mismo, la cepa que predomina es la Stratus, también conocida como Frankenstein por su origen recombinante. Este linaje circula en el Archipiélago desde finales de mayo y tiene una mayor contagiosidad que otras subvariantes. Ahora bien, no reviste más gravedad en los cuadros, que suelen cursar con afonía, tos seca y dolor de garganta.

Vigilancia

De acuerdo con el boletín de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA), en general, la incidencia de estas afecciones disminuyó en la región, entre el 11 y el 17 de agosto, hasta alcanzar los 350,5 casos por cada 100.000 habitantes, 64,7 puntos menos que la semana anterior. Asimismo, la tasa de síndrome gripal experimentó un descenso de 5,9 puntos y se situó en los 14,2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el indicador de la broquiolitis no reflejó variaciones y se mantuvo en un caso sobre el mismo volumen poblacional.

En cuanto a la incidencia de las afecciones graves, hay que decir que también registró un descenso significativo, pues la tasa de ingresos hospitalarios pasó de 11,7 a 9,8 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una caída de 1,9 puntos con respecto a la semana anterior.