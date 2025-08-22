Los niños y niñas del Hospital Universitario La Candelaria reciben la visita de personajes de Star Wars

Los niños y niñas ingresados en la planta de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recibieron esta semana una visita muy especial: cuatro personajes de la saga cinematográfica Star Wars dinamizaron la jornada con juegos, regalos y mensajes de ánimo.

Un grupo de integrantes de la asociación Legión 501-Spanish Garrison, caracterizados como un sandtrooper, dos pilotos TIE y un miembro de la Resistencia, recorrieron la zona de hospitalización saludando a menores, familiares y personal del hospital, despertando sonrisas y curiosidad a su paso.

La Legión 501 es una organización internacional de fans que recrean trajes imperiales del universo de la Guerra de las Galaxias. Compuesta por más de 14.400 miembros activos en 69 países y con 750 integrantes en España, realizan acciones solidarias como visitas hospitalarias y apoyo a iniciativas benéficas y sociales.

La asociación colabora con el centro hospitalario desde 2018, realizando visitas en época navideña y otros festivos, y siempre que se les necesita.

