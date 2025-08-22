Tiempo para el sábado en Canarias: ¿Seguirá la calima en el Archipiélago?

Los cielos estarán poco nubosos, salvo algún intervalo de nubosidad alta y baja en el norte de las islas montañosas, este sábado en Canarias, donde se espera calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios que mantendrán las máximas por encima de los 30 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará de componente nordeste flojo a moderado, con predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas; suroeste rolando a componente oeste en cumbres, siendo moderado en cotas altas, y en general flojo en el resto.

En cuanto al estado de la mar, el viento soplará del norte o nordeste como norma general con fuerza 3 o 4, ocasionalmente 5 en determinadas zonas de las costas del archipiélago. Habrá marejada o marejadilla al oeste y este de las islas montañosas y en Lanzarote y Fuerteventura, y marejadilla o mar rizada en el resto de zonas. Mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros de altura.

Esta es la previsión por islas para este sábado:

LANZAROTE

Cielos poco nubosos en general con intervalos en el noroeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la mitad sur. Se podrán alcanzar los 30 ºC localmente en el sureste. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 28

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos en general con calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios, pudiéndose superar los 30 ºC localmente en el sureste. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 28

Cielos poco nubosos en general con predominio de las nubes medias y altas, y con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, pudiéndose superar los 32-34 ºC localmente en medianías del sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo del noroeste, rolando a norte y aumentando ligeramente al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 27

El tiempo en Las Palmas de Gran Canaria (21/08/25) / José Pérez Curbelo / LPR

Cielos poco nubosos en general con predominio de las nubes medias y altas, y con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose o superándose los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente oeste, ligeramente más intenso al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 29

Cielos poco nubosos en general con predominio de las nubes medias y altas, y con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose o superándose los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 29

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el norte y este. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso en la vertiente oeste, donde se alcanzarán o superarán los 30 ºC localmente. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 27

Intervalos de nubes medias y altas con predominio de las nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional durante las horas centrales. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso en zonas de interior, alcanzándose o superándose los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 23