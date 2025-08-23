El 63% de los ‘runners’ canarios que consume suplementos deportivos lo hace sin supervisión

Más de la mitad de los runners canarios que consumen suplementos deportivos lo hace sin la orientación de un profesional sanitario o de la nutrición, concretamente el 63%. Así lo revela el estudio Nutrición Hospitalaria, una investigación que se centra en la relación entre el consumo de suplementos deportivos y la adicción al deporte de estos atletas concretos.

Sergio Martín, investigador principal del estudio y nutricionista especialista en este campo, indica que la suplementación sin supervisión puede acarrear varios riesgos. «Se trata de uno de los hallazgos más preocupantes que evidencia el estudio», confiesa. El consumo de dosis inadecuadas–y la falta de conocimiento– podría ser contraproducente. Asimismo, advierte de que el uso de productos innecesarios o ineficaces, además de ser perjudiciales para la salud, suponen un gasto económico sin beneficios reales.

Por otro lado, la falta de orientación profesional aumenta la exposición a suplementos no regulados o de dudosa calidad. Pero lo peor para el especialista quizás sea que, sin supervisión, se normaliza la idea de que una mayor cantidad de suplementos equivale a más rendimiento. «Que se propague esta idea es peligroso, no solo porque es falso sino porque también resulta potencialmente dañino para el deportista», sentencia.

¿Qué es un suplemento deportivo?

Debe entenderse por suplemento deportivo aquel que está orientado a mejorar el rendimiento físico, la recuperación o la composición corporal del deportista. «Aquí entrarían productos como la cafeína, la creatina, las proteínas en polvo, los geles de carbohidratos o los recuperadores post-entrenamiento», enumera.

El estudio también revela que tres de cada cuatro deportistas recurren a este tipo de ayudas complementarias para mejorar su rendimiento. «Este dato refleja que la suplementación ya está muy extendida entre deportistas aficionados, no solo en la élite», señala. Para Martín, esto tiene dos vertientes. Por un lado, demuestra el interés de los runners en mejorar su rendimiento y recuperación. Pero por otro, plantea la necesidad de reforzar la educación nutricional, ya que un consumo tan elevado no siempre va acompañado de un criterio adecuado ni de supervisión profesional.

Complementos más consumidos

Los más consumidos fueron los recuperadores, que permiten acelerar la recuperación muscular tras entrenamientos y competiciones, y los estimulantes, que mejoran los estados de alerta, la concentración y la percepción del esfuerzo. «Son suplementos fáciles de conseguir, de efecto inmediato y con evidencia contrastada, lo que explica que estén a la cabeza en el consumo», relata.

El perfil de edad también es un factor interesante para el experto. «Aunque nuestra muestra tenía una media superior a los 40 años, los jóvenes fueron quienes más probabilidades presentaron de consumir estimulantes y potenciadores del rendimiento», apunta. Martín cuenta que esta tendencia juvenil a consumir suplementos guarda relación con la cultura del rendimiento inmediato, la presión estética y la exposición constante a mensajes de marketing en redes sociales.

«Los runners de mayor edad, aunque consumen suplementos, tienden a hacerlo de forma selectiva», aclara. Por este motivo, Martín considera esencial reforzar la educación en jóvenes deportistas. «Es fundamental que entiendan que la base siempre debe ser la alimentación equilibrada y que la suplementación debe ser puntual, con criterio y supervisión», matiza.

Adicción al deporte

Por el contrario, puede conducir a una adicción al deporte, tal y como muestra el estudio. «La investigación revela que existe una asociación significativa entre el consumo de suplementos y la adicción a la actividad física», aclara. La realización de ejercicio de manera compulsiva se caracteriza por la falta de control, la dependencia psicológica y la necesidad de entrenar constantemente. «Así, los suplementos pueden convertirse en una herramienta más para sostener esa conducta, reforzando la percepción de que sin ellos no se rinde o no se recupera adecuadamente», apunta. Y añade que, lejos de ser una ayuda racional, pueden actuar como un mecanismo de apoyo a la conducta adictiva.

Pese a esto, Martín recuerda que la suplementación no es negativa en sí misma. De hecho, hay determinados suplementos como, por ejemplo, la cafeína o los geles de carbohidratos, que cuentan con un amplio respaldo científico de sus beneficios cuando se usan en un contexto adecuado. «El problema aparece cuando la suplementación sustituye a una correcta alimentación, se utiliza sin criterio o se asocia a conductas de riesgo como la adicción al ejercicio», señala.

Es en ese preciso momento cuando los suplementos pasan de ser un recurso ergogénico a un factor de vulnerabilidad. «Es importante que quede claro que la suplementación puede ser una herramienta útil y segura, siempre que se base en la evidencia científica y esté supervisada por profesionales cualificados», concluye.