Canarias enfrenta un fin de semana en riesgo extremo por radiación ultravioleta

Gran parte del Archipiélago se encuentra estos días en riesgo extremo por radiación ultravioleta (UV). La alerta, activada este jueves por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario, se mantendrá hasta el próximo lunes 25. Durante estas jornadas, protegerse con gorras, crema y gafas no será suficiente, pues los expertos recomiendan evitar por completo la exposición directa al sol, sobre todo en las horas centrales del día.

Canarias, durante todo el año, es la comunidad con mayor radiación UV del país, una condición obliga a los isleños a emplear medidas de protección durante los doce meses. Sin embargo, desde junio Sanidad ha ido alertando de que el sol pega con especial fuerza, pues en la época estival es cuando más cerca están las Islas del astro.

Estos días en concreto el riesgo extremo por radiación afecta a toda Gran Canaria y a El Hierro. En el resto de islas predomina también el nivel extremo, aunque algunas zonas no superarán el índice UV 11, por lo que se mantendrán en riesgo muy alto. En Tenerife los municipios más afectados son Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Arona y San Miguel de Abona. En La Palma solo se libran del riesgo extremo San Andrés y Sauces y Santa Cruz; en La Gomera, San Sebastián; en Lanzarote, Arrecife; y en Fuerteventura, Puerto del Rosario.

Las Cañadas, el punto más pega el sol

Con este mapa, de los 88 municipios del Archipiélago, 67 están en riesgo extremo y 21 en riesgo muy alto. El médico de la Dirección General de Salud Pública Eduardo García-Ramos señala que en Las Cañadas del Teide, el índice UV llega a 15, una cifra que no se alcanza en ningún otro lugar de Europa.

Según explica, la radiación en sí por lo general no crea grandes problemas, a excepción de cuando se refleja en el mar o en la nieve, que puede quemar la córnea y causar una queratitis actínica. Otra patología asociada son las quemaduras solares aguadas. “Pese a que los menores de un año no pueden estar expuestos al sol de manera directa, este verano hemos atendido a un niño de ochos meses por este motivo”, resalta.

Consecuencias graves

Las consecuencias más graves de la radiación llegan tras una exposición crónica, es decir, durante un periodo largo. En estos casos, puede acarrear lesiones de tipo canceroso, como melanomas o carcinomas basocelulares, que son “realmente peligrosas para la salud de la persona”.

El facultativo subraya que no solo hay que cuidarse del sol en la playa durante los meses de verano, sino que la protección debe ser todo el año y también cuando se realizan trabajos y actividades deportivas al aire libre. También hay sectores de la población, como los niños menores de tres años y las personas mayores de 65, que deben evitar estar al sol.

Una mujer se resguarda del sol en la capital con gorra y gafas / Andrés Gutiérrez

“La piel tiene memoria, vamos quemándola a lo largo de la juventud y edad media y cuando llegamos a la vejez ya no tenemos esa elasticidad y protección y los efectos son más notables”, argumenta.

Recomendaciones

En esta línea, Salud Pública lanza varias recomendaciones para resguardarse del sol y el calor: usar de forma diaria protector solar SPF 50+, permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, vestir ropa que cubra brazos y piernas, utilizar sombreros de ala ancha y gafas de sol homologadas.