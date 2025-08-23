Las temperaturas dan un respiro este domingo en Canarias

Consulta el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada del 24 de agosto

Vista de las montañas de Teror y Valleseco entre nubes / Andrés Cruz

EFE

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este domingo intervalos nubosos en zonas bajas del norte, así como en el oeste y este de Fuerteventura, así como un ligero descenso de las temperaturas que puede llegar a ser moderado en zonas de interior.

Soplará el alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas, mientras que en cumbres, el viento soplará en general flojo del noroeste, aumentando por la tarde.

En cuanto al estado del mar, el viento soplará del nordeste con fuerza 4 o 5, pudiendo llegar puntualmente a fuerza 6. Habrá como norma general marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada sobre todo en aguas al norte de las islas, así como mar de fondo del nordeste de en torno a un metro de altura en el norte, y del sur al sur del archipiélago.

Previsión del tiempo por islas para este domingo:

LANZAROTE

Intervalos nubosos en el norte con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, tendiendo a intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso, llegando a ser localmente moderado en el sur. Alisio moderado, con intervalos de fuerte por la tarde en zonas de interior de la mitad sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 27

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el oeste y en el este a primeras horas. Tendiendo a intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso, llegando a ser localmente moderado en el interior. Alisio moderado, con intervalos de fuerte al sur de Jandía por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 26

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas. En ligero a moderado descenso en zonas de interior, siendo más significativo el de las máximas en medianías del norte. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de componente norte, aumentando ligeramente por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26

Calima en altura en Las Palmas de Gran Canaria (21/08/25) / Andrés Cruz

TENERIFE

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos matinales en el oeste y presencia de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en costas. En medianías y zonas altas el descenso puede ser localmente moderado. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo del noroeste arreciando por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 27

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso con intervalos matinales en el sur y presencia de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en costas. En medianías y zonas altas el descenso puede ser localmente moderado, especialmente el de las máximas en medianías del norte. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento en general flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso con intervalos matinales en el oeste y presencia de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior. Alisio moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el oeste. En cumbres, viento en general flojo del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 25

Archivo - Un hombre se resguarda del sol bajo un paraguas, a 18 de julio de 2024, en Madrid (España). La primera ola de calor del verano pone hoy en aviso amarillo o naranja a casi toda España, con temperaturas que superarán los 40 grados en algunos punto

Un hombre se resguarda del sol bajo un paraguas / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EL HIERRO

En el nordeste, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso con intervalos matinales y presencia de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde-noche, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento en general flojo del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21

