Última hora de los incendios en España | Jornada esperanzadora en la extinción y nuevos realojos

La evolución favorable de los incendios en León permite el realojo de cinco poblaciones

La jornada de este viernes ha continuado con la tónica favorable de esta semana en las tareas de extinción de los incendios que asolan la provincia leonesa, lo que ha permitido el levantamiento del desalojo de cinco localidades: Igüeña, Colinas del Campo, Noceda de Cabrera, Saceda de Cabrera y Peñalba de Santiago. Los vecinos de estas localidades quedarán, de momento, en confinamiento urbano; un confinamiento que, por su parte, se ha levantado a los 54 vecinos de las poblaciones de Odollo y Santalavilla. La excepción al balance positivo de esta jornada ha sido el incendio Anllares del Sil, con un crecimiento significativo en las últimas horas que ha provocado el desalojo en la localidad de Argallo de Sil, pese a las continuas intervenciones de aviones y helicópteros que han realizado descargas de agua durante todo el día para frenar su avance.