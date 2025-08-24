La asociación de universidades públicas canarias reunirá a 44.800 personas de las comunidades de educación superior

Las universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) ultiman los detalles para configurar al fin la asociación que se encargará de representar los intereses de las dos instituciones de educación superior del Archipiélago, así como la Fundación General de la ULL y la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Ulpgc. A falta de anunciar el nombre definitivo de esta alianza –previsto para el próximo mes de septiembre–, los rectores de ambos centros avanzan que la sede de la asociación estará en la ULL y que la presidencia será rotatoria. En cualquier caso, esta colaboración reunirá a más de 44.800 personas que forman parte de estas dos comunidades universitarias de carácter público del Archipiélago.

Para la puesta en marcha de esta asociación, la ULL y la Ulpgc se han fijado en el trabajo ya realizado por la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), que surgió en mayo de 2006 y que, desde entonces, agrupa a las comunidades de las diez universidades públicas de Andalucía. Este pacto de casi dos décadas de vigencia ha permitido que los centros públicos del sur de España actúen de manera coordinada a través del Distrito Único con el que gestionan las solicitudes para las cerca de 73.000 plazas de nuevo ingreso, tanto de grado como de máster, ofreciendo al estudiantado un proceso ágil y centralizado.

Reflejo andaluz

Las universidades canarias ya se han reunido con sus homólogas andaluzas para conocer los detalles de su alianza y poder extrapolar algunos detalles a la realidad del Archipiélago. El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, habla precisamente de la idoneidad de coger como ejemplo esta asociación andaluza en concreto ya que «todas nos ubicamos en el sur de España y, aunque parezca que no somos iguales, contamos con muchos aspectos similares que vienen dados por nuestra situación geográfica».

En esta línea, el rector lagunero destaca la importancia de contar con un órgano de estas características en una región como Canarias, un territorio fragmentado y que obliga a realizar desplazamientos para cada reunión que se celebra. Esta alianza permitirá, por tanto, que aquel rector que ostente la presidencia en un momento determinado pueda hablar en nombre de los dos centros ante diferentes interlocutores, sin necesidad de que los dos docentes estén presentes. «Este paso adelante no hace otra cosa más que profundizar en la buena relación que compartimos desde hace tiempo. Estamos transmitiendo a nuestro entorno que damos un paso hacia delante y que no vamos a estar divididos nunca», resume García.

"Magnífica relación"

Esta asociación surge de la «magnífica relación» que une a las dos universidades públicas canarias y que se ve reflejada, por ejemplo, en la concesión de la Medalla de Oro de la ULL a la universidad pública grancanaria y cuyo acto de entrega tuvo lugar el pasado mes de junio. Francisco García insiste en la importancia de tener «una sola voz» que les permitirá además organizarse mejor: «Nos defenderemos mejor, podremos llevar a cabo más y mejores reivindicaciones y nuestras propuestas estarán mejor organizadas». Esta asociación será una entidad básica y jurídica que «no implicará ningún dispendio económico», avanza el García.

Los rectores canarios destacan la posibilidad de diálogo conjunto que otorga esta asociación frente a la administración pública, tal y como ya hace la AUPA en el caso de Andalucía. Aunque en un primer momento este compromiso en Canarias va a tener un cariz más institucional y servirá para encauzar el diálogo con el Gobierno de Canarias, por ejemplo, ni la ULL ni la Ulpgc descartan ir más allá en un futuro y poner en marcha actuaciones de carácter académico. Seguirían, así, la estela de los centros andaluces, que poseen másteres interuniversitarios que permiten realizar itinerarios abiertos y dobles grados que conectan a estas universidades con otras 134 instituciones de 28 países diferentes alrededor de todo el Globo.

Financiación

«Son tiempos duros para las universidades públicas», lamenta Francisco García, quien destaca así la necesidad de dar un paso más hacia el trabajo coordinado porque «juntos somos más fuertes y más útiles». Algunas de las primeras reivindicaciones de las dos universidades públicas canarias serán las de denunciar el estancamiento o desaceleración de los procesos para mejorar la fortaleza de estos centros e instaurar, al fin, un instrumento de financiación pública estable ya que Canarias, denuncian una vez más, es una de las pocas comunidades autónomas que no cuentan con un marco económico a medio plazo.