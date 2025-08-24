Ni 'wagon' ni 'gua-gua': este es el verdadero y desconocido origen de la palabra "Guagua", que no es de Canarias

"Guagua" es, sin duda, una de las palabras más emblemáticas del vocabulario canario. Este término no solo se utiliza para referirse a este medio de transporte, sino que también representa un símbolo de identidad del archipiélago, diferenciándose de la península, donde se emplea la palabra "autobús" para denominar a este vehículo. Sin embargo, a pesar de lo que muchos piensan, el origen de este término no está en las islas, sino que tenemos que viajar hasta otro continente para descubrir dónde nació este icono que nos caracteriza, según el experto Elieser (@elieserelbayardo).

El diccionario y el vocablo canario es muy rico, y está lleno de palabras con origenes muy distintos, tanto castellanos, como portugueses, y por supuesto, guanches. La mezcla cultural que caracteriza al archipiélago hace que aquí tengamos nuestra propia manera de hablar, tanto en nuestro acento, como en nuestras expresiones.

Además, muchas de estas palabras y frases son un reflejo de las tradiciones, la historia y el entorno natural de las islas, convirtiéndose en un verdadero tesoro lingüístico, que han llegado de todas partes del mundo.

"Guagua" es de Cuba

Durante décadas, muchos han asegurado que la palabra "guagua" es de origen canario. Sin embargo, existen teorías que intentan vinculan este término con el inglés wagon o con el sonido del claxon de los antiguos vehículos, que hacían gua-gua, pero existe otra versión más acertada de su origen.

Según Elieser, la palabra "guagua" es de origen cubano, y lo respalda con documentos que se remontan al siglo XIX. Uno de los argumentos más sólidos es que el término aparece ya en el Diccionario Provincial de Voces Cubanas de Esteban Pichardo, publicado en 1836, es decir, 62 años antes de la ocupación estadounidense en Cuba, lo que descarta cualquier influencia inglesa en su origen.

Además, en 1857, el periódico cubano La Charanga ya usaba la palabra "guagua" como sinónimo de gratuidad, y existió un diario en Pinar del Río, en la propia isla caribeña, llamado La Guagua. Además, en 1863, otra publicación cubana de corte satírico, El Moro Muza, empleaba el término como sustantivo para vehículos de transporte colectivo, equiparándolo al 'ómnibus'.

Número 1 de 1859 de 'El Moro Muza', revista satírica / Biblioteca de La Habana

Frente a estas pruebas, Elieser señala que la propia Academia Canaria de la Lengua reconoce que el término no aparece en los vocabularios de las primeras décadas del siglo XX. Tampoco hay evidencias documentales que lo vinculen a Canarias antes de esa época. Los filólogos Luis y Agustín Millares, referentes del estudio lingüístico canario, también afirmaron en los años 20 y 30 que el vocablo había llegado a las islas desde América, concretamente desde Cuba.

La explicación de la llegada de esta expresión a Canarias es muy sencilla. Miles de canarios emigraron a Cuba durante el siglo XIX. Muchos regresaron con expresiones del habla cubana integradas en su lenguaje cotidiano, como suele ocurrir en cualquier fenómeno migratorio. Así fue como la palabra “guagua” llegó a Canarias, y no al revés.

"La palabra no hizo el viaje hacia Cuba, lo hizo desde Cuba", afirma Elieser para concluir una explicación que sorprende a los canarios y vuelve a evidenciar cómo las influencias culturales no siempre siguen el camino que imaginamos.