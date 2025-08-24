Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 24 de agosto de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 24 de agosto de 2025 es: 10, 16, 21, 38 y 51, siendo el número clave el 2.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Todo listo para la gran inauguración de La Opalina, 'la mayor tienda de muebles de Canarias
- Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura
- El juzgado pide datos para frenar el mayor núcleo chabolista del Sureste
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Luis Carrión, ex entrenador de la UD Las Palmas: «Entiendo que se tuviera un poco más de paciencia con Diego Martínez que conmigo»
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Un piloto de Iberia revela qué pasa si no usas el modo avión en pleno vuelo