Canarias aspira a cerrar sus playas más peligrosas durante los temporales marítimos

Canarias aspira a cerrar sus playas más peligrosas cuando se produzcan temporales marítimos, como el que llevó las olas hasta la Basílica de Candelaria en abril de 2024, los que impactan en Garachico obligando a cortar el tráfico hacia la Isla Baja o el que ha ocasionado la activación de la alerta por fenómenos costeros este pasado fin de semana. Con esta medida, que requiere el compromiso de los municipios, el Archipiélago quiere reducir la alta tasa de mortalidad asociada a los fenómenos costeros. No en vano, la mala mar se cobra cada año más de 60 vidas en las Islas y se ha convertido en la segunda causa –detrás de las olas de calor– de mortalidad asociada a los eventos extremos que el cambio climático va a recrudecer en Canarias.

Esta es una de las novedades que el Archipiélago, a través de la Consejería de Politica Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, quiere impulsar en una actualización de su Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos. También conocido por sus siglas, Pefma. «Aunque hay medidas que ya están funcionando, quedan aún cosas por impulsar», sentencia Monste Román, jefa de protección civil de Canarias, que insiste en la necesidad de que el Gobierno cuente con ciertos recursos para poder guiar y estandarizar la respuesta de los municipios ante estos fenómenos marítimos.

Respuesta dispar

No en vano, son los ayuntamientos los que tienen la potestad de vigilar y clausurar las vías al tráfico y al público. «Necesitamos establecer unas actuaciones mínimas», insiste Román, que admite que a día de hoy, la respuesta «no es homogénea» en toda Canarias.

«Los ayuntamientos deben establecer medidas limitantes de acceso a zonas de baño durante estos fenómenos»

«Hay algunos municipios que lo hacen y otros que no», insiste. «Los ayuntamientos deben establecer medidas limitantes de acceso a zonas de baño durante estos fenómenos», incide Román, que recuerda que estos fenómenos no solo son peligrosos para la población en general, sino que también complican las tareas de rescate: «se tarda hasta tres veces más y los rescatadores salen más golpeados cuando tienen que hacerlo en uno de estos fenómenos».

Para llevar a cabo esta modificación del Pefma, Canarias tendrá que esperar a la próxima actualización de la Directriz Básica de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA). «Se ha creado un grupo de trabajo nacional y ya tenemos el primer borrador», adelanta Román, que explica que de este documento «saldrán cuestiones básicas» de protección civil en emergencias que serán aplicables en toda España.

Mapa de riesgo y sanciones

«Con esos requisitos mínimos actualizaremos nuestro Pefma», adelanta Román. En esta actualización, además de contar con esas medidas aplicables en todos los municipios, Canarias también quiere elaborar un nuevo mapa de riesgo que indique las playas más peligrosas y desarrollar aún más las sanciones en caso de imprudencia.

Como insiste Román, los mapas con los que cuenta hoy día el Archipiélago son de peligrosidad –que emite la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante los temporales– y se requiere hacer un estudio más pormenorizado para «saber cuáles serán los lugares de costa más peligrosos dependiendo de si el fenómeno es de sur o de norte». «Tenemos que afinar en qué puntos de la costa va a estar más fuerte y utilizar un código semafórico que permita lanzar los avisos de manera automatizada y sobre la marcha», destaca.

Como explica, a día de hoy este trabajo se lleva a cabo desde la Dirección de Emergencias, pero se hace «sobre la marcha» cuando hay una alerta. «Esto produce que la respuesta no sea homogénea pues algunos municipios toman medidas preventivas pero otros no lo consideran necesario».

Otro de los aspectos en los que quieren trabajar es en las sanciones. «Si se produce una imprudencia que conlleve la movilización de recursos, el ciudadano debería asumir un coste», insiste la jefa de protección civil, que insiste que para ello hay que regular, identificar la imprudencia y disponer de herramientas para poder sancionar». Hoy día, como explica, existe un folleto con las tasas, pero «falta incluir a la policía» para que sancione.

Más divulgación para la prevención

En este sentido, la jefa de Emergencias también cree que los ayuntamientos deben actualizar sus Planes de Emergencias Municipales (PEMU) para incluir tanto el control de accesos como el refuerzo de mensajes preventivos durante las emergencias para que la ciudadanía entienda mejor qué medidas tomar ante la mala mar.

En este sentido, el Ejecutivo quiere poner su granito de arena en la divulgación y prevención ciudadana con el desarrollo de la app Infoplayas. Esta aplicación, que ya está disponible, cuenta con información en tiempo real sobre el estado de las playas, incluyendo el color de la bandera y la causa que lo motiva.

Nueva ley de playas

Para motivar la actuación de los municipios, el Gobierno de Canarias también quiere darle un empujón a la Ley de Playas. No en vano, desde que el Tribunal Supremo (TS) derogó el Decreto de Playas canario, los 63 municipios de menos de 20.000 habitantes están exentos de la obligación de contar con efectivos de vigilancia y salvamento en las playas. Las principales pegas que le puso el TS es que una normativa así tenía que tener formato de ley y una ficha presupuestaria. «Estamos trabajando precisamente en esto para que no haya ausencia de vigilancia», insiste Román.

Entre los municipios exentos se encuentran muchos con costa, incluida Arico, Buenavista del Norte, Fuencaliente, Frontera, La Guancha, La Matanza, Güímar en Santa Cruz de Tenerife o Valleseco, Tías, Firgas, Moya o Pájara en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

La excepción de Garachico

Sin embargo, hay algunas excepciones. Garachico, a pesar de ser un municipio de menos de 20.000 habitantes, se ha movilizado para reducir el impacto que tienen los temporales marítimos en sus costas. «Es una zona piloto donde se monitoriza el estado de la mar», explica Román, que afirma que el municipio cuenta ahora con un Plan Especial para estos fenómenos que pone a toda la maquinaria de Protección Civil en común para tomar medidas preventivas en el caso de la llegada de uno de estos recurrentes fenómenos.